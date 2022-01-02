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陳水扁主持廣播周年許願 最想訪的人是這兩位

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
口足畫家楊恩典夫婦是前總統陳水扁廣播節目周年餐會的座上賓。記者王慧瑛／攝影
口足畫家楊恩典夫婦是前總統陳水扁廣播節目周年餐會的座上賓。記者王慧瑛／攝影

前總統陳水扁主持廣播節目「有夢上水」滿周年，訪問台灣政界、醫界等各領域重量級來賓，受訪者今天齊聚，包含高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦等人都是座上賓，阿扁今天透露，他有想邀台北市長柯文哲，柯是「故事精采但綠營不愛」，但他心中頭號想訪的對象是蔡英文總統，語畢便自我解嘲說「我知道那是不可能的事」。

陳水扁說，他是廣播界菜鳥，過去一年來戰戰兢兢主持，還好節目沒開天窗，也多虧來賓情義相挺。

阿扁透露，他有想採訪台北市長柯文哲，柯的故事很精采但綠營不愛，也有想副總統賴清德及蔡英文總統，但他們有一些顧慮及困擾，「我知道那是不可能的事」。

陳水扁的「有夢上水」節目每周日上午10點登場，他說，節目來賓的安排計畫已超前部署到今年年中，每一集都保證精采，也具有啟發性。

口足畫家楊恩典是前總統陳水扁廣播節目周年餐會的座上賓。記者王慧瑛／攝影
口足畫家楊恩典是前總統陳水扁廣播節目周年餐會的座上賓。記者王慧瑛／攝影
前總統陳水扁廣播節目周年餐會，現場冠蓋雲集。記者王慧瑛／攝影
前總統陳水扁廣播節目周年餐會，現場冠蓋雲集。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁是前總統陳水扁廣播節目周年餐會的座上賓。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁是前總統陳水扁廣播節目周年餐會的座上賓。記者王慧瑛／攝影
前總統陳水扁說，他是廣播界菜鳥，過去一年來戰戰兢兢主持，還好節目沒開天窗，也多虧來賓情義相挺。記者王慧瑛／攝影
前總統陳水扁說，他是廣播界菜鳥，過去一年來戰戰兢兢主持，還好節目沒開天窗，也多虧來賓情義相挺。記者王慧瑛／攝影
前總統陳水扁主持廣播節目滿周年，兒子陳致中認為，父親生活有重心對健康也有幫助。記者王慧瑛／攝影
前總統陳水扁主持廣播節目滿周年，兒子陳致中認為，父親生活有重心對健康也有幫助。記者王慧瑛／攝影
行政院前院長張俊雄是前總統陳水扁廣播節目周年餐會的座上賓。記者王慧瑛／攝影
行政院前院長張俊雄是前總統陳水扁廣播節目周年餐會的座上賓。記者王慧瑛／攝影
無患子生技公司董事長王高榮夫婦是前總統陳水扁廣播節目周年餐會的座上賓。記者王慧瑛／攝影
無患子生技公司董事長王高榮夫婦是前總統陳水扁廣播節目周年餐會的座上賓。記者王慧瑛／攝影
桃園市長鄭文燦是前總統陳水扁廣播節目周年餐會的座上賓。記者王慧瑛／攝影
桃園市長鄭文燦是前總統陳水扁廣播節目周年餐會的座上賓。記者王慧瑛／攝影
前總統陳水扁說，他是廣播界菜鳥，過去一年來戰戰兢兢主持，還好節目沒開天窗，也多虧來賓情義相挺。記者王慧瑛／攝影
前總統陳水扁說，他是廣播界菜鳥，過去一年來戰戰兢兢主持，還好節目沒開天窗，也多虧來賓情義相挺。記者王慧瑛／攝影

陳水扁 柯文哲 蔡英文

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