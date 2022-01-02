陳水扁主持廣播周年許願 最想訪的人是這兩位

前總統陳水扁主持廣播節目「有夢上水」滿周年，訪問台灣政界、醫界等各領域重量級來賓，受訪者今天齊聚，包含高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦等人都是座上賓，阿扁今天透露，他有想邀台北市長柯文哲，柯是「故事精采但綠營不愛」，但他心中頭號想訪的對象是蔡英文總統，語畢便自我解嘲說「我知道那是不可能的事」。

陳水扁說，他是廣播界菜鳥，過去一年來戰戰兢兢主持，還好節目沒開天窗，也多虧來賓情義相挺。

阿扁透露，他有想採訪台北市長柯文哲，柯的故事很精采但綠營不愛，也有想副總統賴清德及蔡英文總統，但他們有一些顧慮及困擾，「我知道那是不可能的事」。