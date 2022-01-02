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林昶佐喊尊敬于北辰退黨 罷免團體批「往自身做文章」

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市無黨籍立委林昶佐罷免案將於今年1月9日投票，林昶佐再次與太太Doris合體掃街。記者潘才鉉／攝影
北市無黨籍立委林昶佐罷免案將於今年1月9日投票，林昶佐再次與太太Doris合體掃街。記者潘才鉉／攝影

北市無黨籍立委林昶佐罷免案將於今年1月9日投票，林昶佐今再次與太太Doris合體前往東門市場掃街。林昶佐表示，選前之夜的時程表與邀請名單還沒安排好，劉耀仁在一旁則說，總統一定會來的。另外，林昶佐昨提到前黃國園黨部主委于北辰退黨值得尊敬，清林散昶發言人高毓安表示，每個人的政治選擇跟林昶佐適不適任民意代表無關。

林昶佐、Doris以及北市議員劉耀仁今早赴東門市場掃街，Doris已經喊到「燒聲」，她仍說，希望民眾可以支持林昶佐，許多民眾看到她與林昶佐都會說「又見面了」，一年多前拚連任才掃過一次，這麼短時間又投票，對民眾來說也是很累，盼惡質的罷免到林昶佐為止。

由於今下午高雄市前市長韓國瑜舉辦新書發表會，林昶佐表示，現在距離投票不到一周，每一件事情都會密切觀察，仍會努力到最後一秒；另一方面，北市選委會公告罷免門檻，他說，不因此做出策略調整。

林昶佐表示，選前之夜的時程表與邀請名單還沒安排好，但蔡英文總統早在公投說明會宣講前，就曾對他表達過關心，希望他能守住這一席，「所有願意來支持朋友們，都希望有最適合方式來去安排，沒排斥任何人，所有人都有可能，都會努力安排。」劉耀仁在一旁則說，「總統一定會來的」，正在和府方密切配合。

是否擔心邀請蔡英文總統會變藍綠對決嗎？林昶佐表示，許多很多藍營里長，或是其它政黨，像是社民黨、基進黨等人都因為肯定他的問政而對他表達支持，「這跟什麼對決有什麼關係。」

林昶佐昨針對于北辰為挺林靜儀而退出國民黨，曾提到值得尊敬。媒體問及，林昶佐是否聯繫于北辰獲取支持？林昶佐表示，于北辰對他一向表達友善與肯定，這幾個禮拜不是要拜託誰一定要來幫忙，反而是收到很多朋友送上溫暖。

清林散昶發言人高毓安表示，于北辰退出國民黨支持林靜儀，這當然尊重每個人的政治選擇，有人拿個人政治選擇，在自己身上做文章，令他不齒，「每個人的政治選擇跟林昶佐適不適任民意代表無關，實在不用見縫插針。」

林昶佐 北市 投票

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