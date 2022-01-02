侯家軍準備好了？ 侯友宜：願意為國家人民做事都好

新北市府3位副發言人呂家楷、蔡畹鎣、戴湘儀及市長室秘書吳訓孝近日皆在臉書釋放準備參選的訊號，被解讀為侯家軍成型。市長侯友宜表示，無論是在新北市府服務或是扮演其他角色，只要願意為國家人民做事，都是好的團隊。侯友宜沒有直接否認的態度，似乎也證明了此事真實性。

呂家愷、蔡畹鎣、吳訓孝元旦皆在社群媒體提到「2022年，我準備好了」，另外戴湘儀也在臉書寫到，已經準備好面對挑戰。

侯友宜表示，大家都是為國家人民努力做事的一個團隊，不論是在新北市服務或是扮演其他的角色，只要願意為國家人民做事，都是好的團隊，都是為國家盡忠最重要的公僕，大家努力做事才是最重要的。

侯友宜說，像新北市議員黃林玲玲做了幾十年民代，都不忘初心，努力為新莊做事的態度，她也當過市長、當過議員，大家都用這樣一個心情努力做事，這才是他們的本分。