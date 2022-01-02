快訊

國3南下桃園段聯結車衝破分隔島 波及北向12輛小車連環撞

直播／疫情有變化？陳時中下午2時主持指揮中心記者會

昨罰站吹冷風今南下雲嘉跑行程 柯文哲：過去就算了

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
台北市長柯文哲（左）今天下午要到嘉義視察民眾黨總服務處，近午先到雲林大埤稻草文化園區參觀。記者陳苡葳／攝影
台北市長柯文哲（左）今天下午要到嘉義視察民眾黨總服務處，近午先到雲林大埤稻草文化園區參觀。記者陳苡葳／攝影

北市柯文哲昨受邀參與2022年總統府元旦升旗典禮，獨自站在府外吹了40分鐘寒風，但今心情似乎不受影響，近午抵達雲林大埤稻草文化園區參觀，媒體關心問「有受到風寒嗎？」他笑答，「過去就算了，追究做什麼，當時只覺得奇怪，旁邊怎麼都沒人」隨後笑容滿面地與民眾合影、逛園區。

柯文哲睽違1年，今天上午11時許再次參訪大埤稻草文化季，他說，大埤鄉的稻米產量大，以前稻草無處去，只能焚燒，現在有了去化管道，變成裝置藝術，簡直「化腐朽為神奇」，呼籲都市朋友假日多到雲林走走，城鄉交流。

柯文哲表示，一個地方有在進步，加上各地同時進步，就代表一個國家的進步，北市也非常樂意繼續給予雲林縣支持；此次稻草文化季又加入當地酸菜產業，柯也大讚很有特色，直言「人流代表金流」，肯定大埤鄉長林森寳的「New idea」，這對地方繁榮很有幫助。

有媒體提及，去年12月26日蔡英文總統出席總統府舉辦的「2021總統盃黑客松頒獎典禮」，現場人數眾多，可能比昨天元旦升旗典禮人數還多，柯文哲卻未被指引入府，而是一人站在室外40分鐘，且民眾黨發言人楊寶楨也為此抱不平，柯回應「過去的事，就讓它過去」。

高雄市前巿長韓國瑜今天下午2點在大安森林公園舉辦「韓先生來敲門」新書發表活動，外界傳言可能是韓「未來復出的第一步」，柯文哲回應說，「何必去猜測？靜靜看著就好，不要出一本書就想太多」，並分享個人看法「人活在世間，自然就好」，隨後在副縣長謝淑亞等人陪同下體驗稻草迷宮，並在園區內享用酸菜鴨等風味餐，下午1時許到嘉義視察民眾黨總服務處。

雲林縣大埤鄉三結村民手工藝精巧，村民今天還熱情贈送台北市長柯文哲（中）一支手工花布按摩捶。記者陳苡葳／攝影
雲林縣大埤鄉三結村民手工藝精巧，村民今天還熱情贈送台北市長柯文哲（中）一支手工花布按摩捶。記者陳苡葳／攝影
台北市長柯文哲（左二）今天下午要到嘉義視察總服務處，近午先到雲林大埤稻草文化園區參觀。記者陳苡葳／攝影
台北市長柯文哲（左二）今天下午要到嘉義視察總服務處，近午先到雲林大埤稻草文化園區參觀。記者陳苡葳／攝影

柯文哲 雲林 北市

延伸閱讀

柯文哲冷風被罰站40分鐘 陳佩琪還原當晚幫夫抱不平

柯文哲戶外呆站看操演 王鴻薇轟：鄭文燦會此待遇？

柯文哲被晾府外吹風 總統府：安排不周

柯文哲府外罰站吹寒風 楊寶楨揭真相：果然很民進黨

相關新聞

兩岸關係各說各話 蔡英文想穩定執政是緣木求魚

習近平、蔡英文透過新年賀詞及元旦談話，隔空對話，可惜的是，兩人雖然都說了對和平的期盼，卻仍是老調重談各說各話，對內交代成分居多，兩岸和平因各自堅持的主權立場，無法向前推進半寸。多數台灣人不清楚的是，解放軍在去年數次以混合機艦戰鬥編組、數十架次大規模編隊，在台灣周邊空域執行實戰化演習，應對的其實是習近平談話中的外部挑戰，即蔡英文總統提醒北京不要誤判的情勢。...

林昶佐喊尊敬于北辰退黨 罷免團體批「往自身做文章」

北市無黨籍立委林昶佐罷免案將於今年1月9日投票，林昶佐今再次與太太Doris合體前往東門市場掃街。林昶佐表示，選前之夜的...

柯文哲出席元旦升旗枯等吹冷風 綠委：請市長見諒

2022年總統府元旦升旗典禮，台北市長柯文哲受邀參與，卻不同於以往先入府合影，而是直接到現場站定位，獨自在府外吹了40分...

侯家軍準備好了？ 侯友宜：願意為國家人民做事都好

新北市府3位副發言人呂家楷、蔡畹鎣、戴湘儀及市長室秘書吳訓孝近日皆在臉書釋放準備參選的訊號，被解讀為侯家軍成型。市長侯友...

昨罰站吹冷風今南下雲嘉跑行程 柯文哲：過去就算了

台北市長柯文哲昨受邀參與2022年總統府元旦升旗典禮，獨自站在府外吹了40分鐘寒風，但今心情似乎不受影響，近午抵達雲林大...

于北辰退出國民黨讓藍綠陷混戰 是理念之爭還是網紅生態縮影？

退役少將、國民黨桃園黃國園黨部前主委于北辰宣布退出國民黨，他希望選民在台中第二選區立委補選，支持民進黨立委候選人林靜儀，引發藍綠又一波口水戰。與于北辰熟識的國民黨地方人士分析，恩怨和利益是于北辰做出此決定的關鍵因素，但至於誰是因、誰是果，已經很難判斷，只能說冰凍三尺，非一日之寒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。