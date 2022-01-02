昨罰站吹冷風今南下雲嘉跑行程 柯文哲：過去就算了
台北市長柯文哲昨受邀參與2022年總統府元旦升旗典禮，獨自站在府外吹了40分鐘寒風，但今心情似乎不受影響，近午抵達雲林大埤稻草文化園區參觀，媒體關心問「有受到風寒嗎？」他笑答，「過去就算了，追究做什麼，當時只覺得奇怪，旁邊怎麼都沒人」隨後笑容滿面地與民眾合影、逛園區。
柯文哲睽違1年，今天上午11時許再次參訪大埤稻草文化季，他說，大埤鄉的稻米產量大，以前稻草無處去，只能焚燒，現在有了去化管道，變成裝置藝術，簡直「化腐朽為神奇」，呼籲都市朋友假日多到雲林走走，城鄉交流。
柯文哲表示，一個地方有在進步，加上各地同時進步，就代表一個國家的進步，北市也非常樂意繼續給予雲林縣支持；此次稻草文化季又加入當地酸菜產業，柯也大讚很有特色，直言「人流代表金流」，肯定大埤鄉長林森寳的「New idea」，這對地方繁榮很有幫助。
有媒體提及，去年12月26日蔡英文總統出席總統府舉辦的「2021總統盃黑客松頒獎典禮」，現場人數眾多，可能比昨天元旦升旗典禮人數還多，柯文哲卻未被指引入府，而是一人站在室外40分鐘，且民眾黨發言人楊寶楨也為此抱不平，柯回應「過去的事，就讓它過去」。
高雄市前巿長韓國瑜今天下午2點在大安森林公園舉辦「韓先生來敲門」新書發表活動，外界傳言可能是韓「未來復出的第一步」，柯文哲回應說，「何必去猜測？靜靜看著就好，不要出一本書就想太多」，並分享個人看法「人活在世間，自然就好」，隨後在副縣長謝淑亞等人陪同下體驗稻草迷宮，並在園區內享用酸菜鴨等風味餐，下午1時許到嘉義視察民眾黨總服務處。
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