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蔡政府執政5年 賴士葆：民主法治倒退成常態

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
蔡英文總統昨天發表元旦談話，表示面對未來的挑戰仍會穩定度過，對於兩岸關係則強調軍事從來不是解決兩岸分歧的選項。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統昨天發表元旦談話，表示面對未來的挑戰仍會穩定度過，對於兩岸關係則強調軍事從來不是解決兩岸分歧的選項。記者潘俊宏／攝影

蔡英文總統發表元旦新年談話提及各項施政，國民黨立委賴士葆今天質疑，蔡政府執政5年以來，獨裁專斷成新威權主義，用抗中保台的意識形態大旗，透過各種方式剝奪在野的監督制衡力量，使民主法治倒退成為常態，這才是蔡政府執政5年最好的標記。

賴士葆指出，從蘇貞昌的年終行政院會到蔡英文總統的元旦談話自我歌頌吹噓施政成就，不忍卒讀。如果台灣誠如二位所言如此豐衣足食、幸福洋溢，為什麼年輕人不敢生？台灣生育率低到排名慘居全球最後一名，這已經是國安危機，這是年輕人最沉重的抗議。

賴士葆說，不敢生下一代複製自己現今所處的茫然空虛，是因為對國家和環境沒有盼望，面對人口老化少子化的人口危機，蔡政府做了多少努力來挽救？

賴士葆指出，蔡政府不斷誇耀亮眼的經濟數字，不敢明說的是台灣貧富差距創歷史新高，財富結構從過去的M型變成L型，集中在少數高所得的家庭，台灣1%富豪所掌握的財富占28%，這是亞洲第二高，前5%的家庭所得是後5%家庭的130倍，前20%的家庭所得是後20%家庭所得的13.9倍。

賴士葆說，金融海嘯或疫情帶來的衝擊就是讓財富分配更加的失衡，經濟成長創新高受惠的是高科技產業，很多內需服務業的勞工面對房價、物價上漲及通膨問題，生活更加拮据。根據社福機構統計9成以上弱勢家庭每月所得低於3萬元，這是蔡政府不會提及的數字。

賴士葆表示，蔡政府2025非核家園很快來到，不敢回答綠能來不及趕上，核能又要廢除所缺的12%的能源要如何填補。台灣癌症基金會倡議2025肺癌存活率倍增計畫，呼籲政府納入空污防治經費、擴大公費肺癌篩檢等，看到這樣的呼籲何其沉重，再多的防治經費和篩檢的預防，根本來不及防止、堵住燃煤、燃氣所造成的嚴重空汙，以及為了選票考量放水，完全不敢落實實施空汙法的妥協政治。

賴士葆 蔡英文

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