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于北辰事件引爭議 侯友宜：大家要尊重多元聲音

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，中華民國在台灣這塊土地的人，都應該尊重多元聲音，彼此包容與尊重。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，中華民國在台灣這塊土地的人，都應該尊重多元聲音，彼此包容與尊重。記者張睿廷／攝影

退役少將于北辰退出國民黨，引發議論。新北市長侯友宜指出，中華民國在台灣這塊土地的人要尊重多元的聲音，彼此包容、接受大家的想法，團結在一起，努力的打拚，為這塊土地奉獻。

于北辰去年12月31日在臉書聲明退黨，認為他與家人因意見不同遭生命威脅時，黨內同志沒有人對他們釋出關懷。外界也想了解侯友宜對此事的看法。

侯友宜回應，其實中華民國在台灣這塊土地的人，都應該要尊重多元的聲音，彼此包容、尊重，而且要接受大家的想法，一起努力打拚。

另外，台中第二選區立委補選候選人顏寬恆日前則為此事提到，政黨如果沒有了靈魂，那跟外面連鎖便利超商有什麼差別，也引發爭議。侯友宜回應，其實一心一意為國家做事才是最重要的，大家對任何的事情的想法還是應把人民跟國家的利益擺在最前面。

侯友宜

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