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罷免門檻低於預估值 罷昶團體增信心黃金周力拚掃街

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票，罷昶團體今率10餘人團隊至國興市場掃街宣傳。記者潘才鉉／攝影
無黨籍立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票，罷昶團體今率10餘人團隊至國興市場掃街宣傳。記者潘才鉉／攝影

無黨籍立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票，已是選前黃金周，罷昶團體今率10餘人團隊至國興市場掃街宣傳。由於北市選委會公告的罷免門檻比罷昶團體預估值低，讓罷昶團體感到信心大增。罷昶團體認為，林昶佐近期動作顯得緊張，包括利用府院黨的資源，同時也批評，此舉這是一場非常不對稱的戰爭。

罷昶總部領銜人周世雄表示，此時飄著細雨，但還是看到現場年輕朋友願意出來掃街，現在外面看起來比較冷，但老百姓罷免的動力很強，「不要被林昶佐鋪天蓋地的宣傳震懾到。」

北市選委會公告投票人數，確認罷免門檻為5萬8756票，比起原本預估的6.1萬還要更低。

周世雄表示，罷免門檻比預估值約降2000票，對罷免案非常有信心，他認為，林昶佐近期動作顯得緊張，包括利用府院黨的資源，這也是非常不對稱的戰爭，根本是小蝦米對抗大鯨魚。罷昶總部總指揮姚冠均表示，罷免門檻降低，對林昶佐而言需要動員催出更多不同意票，才能免於被罷免。

清林散昶發言人高毓安表示，原先依照過去選舉母數預估是6.1萬票，但是北市選委會昨公告投票人數，確認罷免門檻數字有微幅降低，但畢竟是比例問題，不影響罷免方在黃金周的衝刺，他也呼籲重點的是民眾要有願意出門投票，衝高投票率

不過有泛藍里長替林昶佐拉抬，昔日公開嗆林昶佐的環南市場自治會長林勝東也曾說不會去投票，外界擔心影響罷昶氣勢，高毓安表示，對公民團體來說罷免從來就不是藍綠對決的行動，每個人的政治選擇和立場和罷免理由是不會相衝突的，可能有人過去確實受到林昶佐的一些照顧，但這些照顧不等於是照顧到所有在地選民和建設。

另外，對於外傳罷昶內部分裂，姚冠均表示，罷昶相關的自治會、聯誼會截至昨天已累積23個，這並沒有分裂的問題，反而代表有很多人對林昶佐不爽、有意見，甚至過去連署罷免時，一小時就能收到600分的連署書，他重申以這個回收量，不可能是「抄來的」。

北市選委會公告投票人數，確認罷免門檻為5萬8756票，比起罷免團體原本預估的6.1萬還要更低。記者潘才鉉／攝影
北市選委會公告投票人數，確認罷免門檻為5萬8756票，比起罷免團體原本預估的6.1萬還要更低。記者潘才鉉／攝影
罷昶團體在選前黃金周，啟動一天三場的掃街行程。記者潘才鉉／攝影
罷昶團體在選前黃金周，啟動一天三場的掃街行程。記者潘才鉉／攝影

罷免 林昶佐 投票率

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