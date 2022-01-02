柯文哲冷風被罰站40分鐘 陳佩琪還原當晚幫夫抱不平

總統府元旦升旗，台北市長柯文哲冷風下「被罰站」引發熱議。柯文哲妻子陳佩琪今天也在臉書幫柯抱不平。陳佩琪說，柯文哲前一天跨年凌晨快1點才到家，為了「一定要準時」升旗，清晨5點起床，總統府基於防疫，柯也剛做完年度體檢，有PCR陰性證明，通知陰性證明備妥就好，「民選首都市長不需有特權，但享有和進入總統府內其他眾多貴賓一樣的權利！」

元旦升旗，因柯文哲獨自一人站在台下，儘管網友被形容像「總統閱兵」，但更多人質疑，柯文哲被冷落、在冷風下吹風40分鐘，總統府不尊重首都市長，陳佩琪今天也在臉書還原當晚柯文哲跨年到升旗的的行程，陳佩琪說，柯31日晚上跨完年回到家快1點， 那天不知白天忙什麼， 晚餐沒吃，柯回家還吃碗泡麵，然後說很累了沒法再處理事情先去睡，因清晨5點40分「一定要準時」到總統府升旗。

陳佩琪說，總統府升旗這活動是台北市長每年的例行行程，她也提醒柯文哲，重要慶典不可遲到。結果第二天柯5點起床梳洗，還特意穿上較喜氣的咖啡西裝外套、內搭粉色襯衫，這天柯不敢有任何差池，按隨扈指定的時間出門去了。