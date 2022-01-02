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阿扁專訪救命恩人 今設席宴請歷來政壇來賓

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
前總統陳水扁（右）今訪問自己的醫療團隊召集人陳順勝。記者林巧璉／翻攝
前總統陳水扁（右）今訪問自己的醫療團隊召集人陳順勝。記者林巧璉／翻攝

前總統陳水扁在微微笑廣播網的「有夢上水」廣播節目即將滿一年，今天陳水扁訪問自己的醫療團召集人、高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝。今更在漢來大飯店舉辦慶祝餐會，設席宴請歷來來賓，目前確認桃園市長鄭文燦將出席、總統府資政張俊雄將出席。

陳水扁多次提到陳順勝是把自己從「鬼地方」就出來的救命恩人。兩人聊到，當時阿扁有無法排尿問題，阿扁說，自己從台北監獄被送到醫院檢查，但只是隨便檢查完，要自己灌很多水、打點滴後，又被送回「鬼地方」。後來因陳順勝一通打到電視台的call in電話，才讓自己有了起死回生的機會。

陳順勝表示，自己看三立政論節目時，有替阿扁治療過的醫師正在發表意見，「我看到阿扁總統有口吃狀況，判斷有可能是神經方面狀況」，才想要call in說明。這也促成陳順勝等人2010年9月被邀請到台北監獄探望陳水扁，做出阿扁有腦神經退化症、極重度睡眠呼吸中止症、重度憂鬱症、泌尿神經障礙、失智症等病症。阿扁在2015年1月5日保外就醫。

陳水扁說，台中榮總和自己的醫療團隊早就開出需保外就醫的診隊，「如果我是顏清標就不用多等5天，顏清標能、阿扁就是不能。」陳水扁表示，每次台中監獄的探訪都讓自己非常擔心、緊張，「是不是又要把我抓回去了？」這對自己的病情很不利，也會讓我感覺被羞辱、心痛。

陳順勝認為，陳水扁的病情和特赦是兩件事，在歐美國家特赦是因認為國家機器是人的判定，人會有疏漏、誤判，因此才衍伸特赦的機制，這與中國特赦被視為恩典是截然不同的狀況。

前總統陳水扁醫療團召集人、高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝今上陳水扁節目。記者林巧璉／翻攝
前總統陳水扁醫療團召集人、高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝今上陳水扁節目。記者林巧璉／翻攝

陳水扁 陳順勝 特赦

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