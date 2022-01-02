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柯文哲戶外呆站看操演 王鴻薇轟：鄭文燦會此待遇？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員王鴻薇今天在臉書提到，冷落台北市長就是冷落台北市民，總統府欠柯文哲一個道歉。圖/本報資料照片
國民黨台北市議員王鴻薇今天在臉書提到，冷落台北市長就是冷落台北市民，總統府欠柯文哲一個道歉。圖/本報資料照片

總統府昨天元旦升旗，台北市柯文哲不同往年跟隨蔡英文總統一起出場，而是隻身一人看三軍儀隊操演，總統府回應是基於防疫，請柯市長見諒。國民黨台北市議員王鴻薇今天在臉書質疑，「總統府讓柯P罰站」、「如果是鄭文燦會是這種待遇嗎？」

王鴻薇說，柯文哲參加總統府元旦升旗，竟然在戶外被冷落， 呆呆站立40分鐘。 雖然總統府事後說明是因府內人數較多，但無論如何這都是非常不尊重首都市長。總統府內難道連一個市長的空間都容不下嗎？ 還是只是因為柯文哲而故意冷落他？

王也說，如果今天是鄭文燦來參加可能是這種待遇嗎？ 不要連國家的慶典都要分顏色，分彼此 。讓柯文哲罰站實在很難看。冷落台北市長就是冷落台北市民，總統府欠柯文哲一個道歉。

總統府 柯文哲 北市

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