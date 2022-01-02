韓國瑜出書下午大安公園見面會 昔日小內閣團隊助陣
高雄市前市長韓國瑜最近多了作家身分，他將近年公益經驗與感動收錄在《韓先生來敲門》，強調凝聚微光照亮台灣的小人物精神。韓國瑜昔日團隊也將出席助陣，法制局前局長吳秋麗說，她買了10多本書要分送身旁親友，盼散播正向能量。
韓國瑜今天下午2點在台北市大安森林公園舉辦「善良微光見面會」，書中12名故事主角會出席，韓將為粉絲簽書，外界也關注韓的動向，及今天是否透露下一步規畫。
韓表示，他目前真的沒有重返政壇規畫，感謝大家關心，也別急著為他找「工作」，會啟動「韓先生來敲門」行腳，是在2020大選後，想以公益代替謝票，過程中得到很多感觸、感動，出書擴大正能量，動機很簡單。
今天有不少支持者特地從南部北上相挺，韓國瑜昔日團隊成員包含民政局前局長曹桓榮、新聞局前局長王淺秋及鄭照新、法制局前局長吳秋麗、勞工局前局長王秋冬等人都會出席。
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