【專家之眼】地方政府窮和困是中央政府造成的

本文的地方政府，包括直轄市、縣市、鄉鎮市，從最富有台北市到最「負有」的鄉鎮公所，都受到中央政府的壓制和掠奪，以致富有的地方政府無法一展所長，而負有的地方政府永無翻身之時，之所以出現這種荒唐情形，可以說完全要拜財政收支劃分法之賜。

今天的財劃法是一部不公不義的法律，嚴重束縛了地方的發展，造成了中央可以任意揮霍、地方捉襟見肘，其對台灣發展以及台灣人民造成的無形傷害是再怎麼強調都不為過。

財劃法於1951年6月13日制定公布，至今修正達10次，不過，是越修越不公正，而最近的兩次，更是大開時代的倒車，不是還財於地方，而是攬財於中央，修改後的財劃法不但沒有成為地方發展的推力，反而成了阻力，理由是1981年的修改，將所得稅改列國稅（僅把當中的10％拿出來統籌分配給地方），不再將其中的百分之三十劃給省、直轄市和縣。

而最近一次，也就是1999年那一次的修改，再把原屬於省及直轄市的營業稅劃為國稅，這兩次的修法，中央獨吞地方財政努力的果實，這便是地方財政困窘的根本原因。

因此，台灣的地方政府，不管是市縣或是鄉鎮市的財政困難，原因不在於地方政府本身，而是中央政府掠奪了地方的財源、捆綁了地方的行動自由，才出現今天地方財政自有財源偏低、支出結構僵化與債務沉重等結構性問題。要不是中央財權獨攬，地方政府絕不是今天仰人鼻息、看人臉色、動彈不得、債台高築，什麼事情都做不了的樣子。

正因為中央掠奪了地方的資源，因此，底下的這一幕隨時在上演：2020年8月中旬的一則消息這麼說：「桃園統籌分配稅款加一般性補助款位居六都之末，桃園府會要聯手赴政院爭取預算…統籌分配稅款是依照該縣市的人口、面積、營利事業營業額、財政能力來計算，桃園已經連續4年超過台南，但總補助款卻遠低於台南…這套制度叫懲罰模範生，因為桃園創稅能力佳，雖然統籌分配稅款增加，但是一般性補助款卻因為總量限制而減少，但桃園這幾年人口增加比率是六都第一，對於桃園市民分配到的總補助款反而減少，尤其是桃園人口數比台南多了30幾萬，但每年的統籌分配款卻少了將近90億元，這對桃園並不公平」，這麼短的一則消息，實則反映了非常多的問題，這裡僅略舉一二：

第一、能者並沒有多得，反而少得，所以這套制度並沒有獎勵付出多者，反而會抑制地方政府的努力。那麼，誰拿走了地方的創稅呢？當然是中央政府。

第二、現行的財政收支劃分法造成了地方政府之間的衝突，如本文中的桃園市政府與台南市政府，但衝突的原因無關「拿得少」的桃園市政府也無關「拿得多」的台南市政府，而是財劃法本身的不公，也就是中央政府的自私造成的。

第三、複雜化央地關係。如果財政劃分能夠公平，那麼，地方政府根本不用北上爭取預算。地方政府北上爭取預算，這種舟車勞頓不也是一種損失嗎？而中央政府必須接待回應，這不也是無用之功嗎？地方政府無法專注於地方政務，中央政府必須擺平地方之間的矛盾，難道這麼做是為了增加GDP？

再來看另一種情形。放在國家發展委員會網站上的一篇文章「建立激發地方政府財政努力之機制」中提到：「地方財政困難，不但不利於地方相關政務推動，也加重中央政府財政上負擔。而地方政府財政自我努力程度不足，是造成當前地方財政困難最重要的原因。」

這篇文章既然放在國家發展委員會上，那就代表是國家發展委員會的官方看法，至少是不反對這樣的觀點。但這樣的認知，顯然是倒果為因。

地方財政之所以困難，不是地方財政努力程度不足，而是中央政府把稅收的大頭都拿走了，就像一個沒良心的資本家，把員工創造的財富都拿走了，只給勞工該得的10％的工資，然後說勞工的貧窮是勞工自身的不努力，這說得過去嗎？此外，也不是地方沒有創意，而是都必須接受中央的指令，在這種情形之下，地方政府能有多大的開創空間？

中央政府歷來都是爭功諉過，竊取地方政府的勞動所得，卻說都是自己的功勞！根據公共債務法第5條規定各級政府債務存量占GDP比率上限分別為「中央40.6%。直轄市7.65%。縣（市）1.63%。鄉（鎮、市）0.12%。」因為這樣的規定，導致中央政府的舉債空間很大，而地方政府，不管是直轄市、縣市還是鄉鎮市幾乎沒有任何彈性，這就是地方財政支出結構僵化的另一個主因，這也是行政院主計長朱澤民很自豪的說，中央財政「距公共債務法規定上限40.6％，還有8個百分點、1.5兆元舉債空間」的原因。

中央政府給自己的空間留得很大，給別人的空間留得很小，所以，中央政府要舉債就舉債、想給誰發紅包就給誰發紅包，把所有好處都拿走了，爛攤子都丟給地方，還指責地方財政不努力，給中央政府造成財政負擔，這不是「吃人夠夠」嗎？