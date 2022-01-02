動物園改建生波 中油勞工董事：回饋要程序正義

聯合報 / 記者王昭月徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
台電大林電廠位於高雄小港區大林蒲，周邊還有中油大林煉油廠、中國鋼鐵及台灣造船公司等重工業。記者林巧璉／攝影
台電大林電廠位於高雄小港區大林蒲，周邊還有中油大林煉油廠、中國鋼鐵及台灣造船公司等重工業。記者林巧璉／攝影

國營事業大手筆捐助高市府改建壽山動物園，台灣中油公司勞工董事蘇士元有「異」見，有人叫好，也有人反批他不支持建設高雄。蘇士元說，中油回饋地方是美事一樁，但他在乎的是程序要正義，且不能損及中油員工權益。

蘇士元說，各地爭取睦鄰基金對象很多，有的小至幾千元，只有大筆金額才會送董事會，據他了解，大型燈會預算最高是400萬元，至於這次捐建動物園，是因中油在洲際港建設，睦鄰預算已包入，否則市府也要不到這筆錢。

據指出，一般中油捐輸經費，由市府本身的政風系統監督，向中油申請睦鄰補助單位，需檢附收據、照片等，建設型捐助，通常要求在明顯處註明贊助等字樣，至於捐助多少，需送董事會審核，各企業不一。蘇士元說，例如燈會在彰化舉辦，中油雖在當地沒有設廠，仍基於社會責任贊助。

中油發言人張瑞宗說，行政院主計總處到經濟部訂有睦鄰作業細則，睦鄰分兩部分，一部分是公益性質，如急難救助或資助地方性活動，另一塊是贊助捐助部分，二者有不同授權規定。睦鄰案分為公益活動、公益建設兩大類，活動捐助卅萬元以上送董事會；建設經費300萬以上送董事會審查。

他說，中油公司一年約有4億多元額度，分配給公司在全台各地煉油廠、石化廠及油庫等生產設施，每個事業部有相對應額度，像設施周圍住戶如因中油作業造成不便，也是回饋對象。

台電大林電廠位於高雄小港區大林蒲，周邊還有中油大林煉油廠、中國鋼鐵及台灣造船公司等重工業。記者林巧璉／攝影
台電大林電廠位於高雄小港區大林蒲，周邊還有中油大林煉油廠、中國鋼鐵及台灣造船公司等重工業。記者林巧璉／攝影
中油在高雄小港區設有大林煉油廠等，大林蒲鳳林宮金爐上印有中油回饋字樣。記者林巧璉／攝影
中油在高雄小港區設有大林煉油廠等，大林蒲鳳林宮金爐上印有中油回饋字樣。記者林巧璉／攝影
中油在高雄小港區設有大林煉油廠等，大林蒲鳳林宮金爐上印有中油回饋字樣。記者林巧璉／攝影
中油在高雄小港區設有大林煉油廠等，大林蒲鳳林宮金爐上印有中油回饋字樣。記者林巧璉／攝影

中油 燈會 動物園

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