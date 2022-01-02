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柯文哲府外罰站吹寒風 楊寶楨揭真相：果然很民進黨
2022年總統府元旦升旗典禮，台北市長柯文哲受邀參與，卻不同於以往先入府合影，而是直接到現場站定位，獨自在府外吹了40分鐘寒風。民眾黨發言人楊寶楨批評，進入2022選舉年，才第一天，就這麼急著進行粗糙的政治操作，這果然很民進黨。
楊寶楨表示，總統府元旦一早舉行升旗典禮，柯文哲依照時間抵達現場，但沒有先被邀進府內拍照，而是被指引到室外就定位；結果一人在府外吹寒風，罰站了將近40分鐘，獨自看著三軍樂儀隊的演出。
楊寶楨指出，總統府回應因為在府內準備的人數，已超過80位人員；基於防疫考量，比照其他重要貴賓的方式，安排柯文哲市長先到活動場地就位，「這理由府方敢說，我還不敢聽」。因為去年12月26日，蔡英文總統出席在總統府舉辦的「2021總統盃黑客松頒獎典禮」，現場人數肯定超過百人，而且大家都沒帶口罩。
楊寶楨質疑，總統府跟大家說「防疫考量」，難道是才過沒幾天，跨了個年，總統府內超過80人，就變成已達上限，連首都市長也無法排在名單內？更何況，去年10月28日指揮中心早已宣布取消集會活動人數上限，是何時宣布防疫措施有更改，「民進黨心胸能寬一點嗎？」
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