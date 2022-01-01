馬英九密訪高雄友人 看到紅豆餅想起「這件事」

今天是元旦連假第二天，前總統馬英九南下，專程到高雄左營由資深藝人田文仲經營的餐廳與民間友人聚會。前立委黃昭順專程買來馬英九愛吃的紅豆餅，馬分享當年因貪吃被夫人周美青用眼神警告，留下一張被她「狠瞪一眼」照片的陳年往事。

藝人田文仲交遊廣泛，他在左營眷村經營雨豆田園音樂餐廳餐廳，定居高雄並在新興區擔任社區理事長，常當巡守志工，甚至在大街小巷清水溝或掃馬路。

得知馬英九來訪，建設界友人曾順謀、高雄市新聞傳播工會理事長吳文欽、自來水公司第七區管理處觀光課長林頌富等人趕來聚會，眾人閒聊國家大事也分享生活瑣事。

前立委黃昭順和市議員陳若翠特地帶馬英九愛吃的紅豆餅來參加聚會，馬先忍住不動手，並分享說，他愛吃紅豆餅，十幾年前一場國宴中，周美青不認同他在吃完一堆東西後還拿起紅豆餅送入口，刻意用眼神警告他，沒想到被現場媒體鏡頭捕捉畫面，引發外界遐想。