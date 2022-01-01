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馬英九密訪高雄友人 看到紅豆餅想起「這件事」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
前總統馬英九（左）今天下午到高雄跟老朋友聚會，自來水公司第七區管理處觀光課長林頌富（右）贈畫當紀念。圖／讀者提供
前總統馬英九（左）今天下午到高雄跟老朋友聚會，自來水公司第七區管理處觀光課長林頌富（右）贈畫當紀念。圖／讀者提供

今天是元旦連假第二天，前總統馬英九南下，專程到高雄左營由資深藝人田文仲經營的餐廳與民間友人聚會。前立委黃昭順專程買來馬英九愛吃的紅豆餅，馬分享當年因貪吃被夫人周美青用眼神警告，留下一張被她「狠瞪一眼」照片的陳年往事。

藝人田文仲交遊廣泛，他在左營眷村經營雨豆田園音樂餐廳餐廳，定居高雄並在新興區擔任社區理事長，常當巡守志工，甚至在大街小巷清水溝或掃馬路。

得知馬英九來訪，建設界友人曾順謀、高雄市新聞傳播工會理事長吳文欽、自來水公司第七區管理處觀光課長林頌富等人趕來聚會，眾人閒聊國家大事也分享生活瑣事。

前立委黃昭順和市議員陳若翠特地帶馬英九愛吃的紅豆餅來參加聚會，馬先忍住不動手，並分享說，他愛吃紅豆餅，十幾年前一場國宴中，周美青不認同他在吃完一堆東西後還拿起紅豆餅送入口，刻意用眼神警告他，沒想到被現場媒體鏡頭捕捉畫面，引發外界遐想。

參與聚會的友人說，公投過後，馬英九擔心台灣能源問題。田文仲則建議馬英九重披戰袍選總統。對此提議，馬回應要選總統的人很多，沒有多表示意見。馬英九與眾人合唱「月亮代表我的心」，度過愜意的元旦假期。

前總統馬英九（右二）南下高雄探訪資深藝人田文仲（右三）、前立委黃昭順（左一），眾人合唱鄧麗君代表作「月亮代表我的心」。圖／讀者提供
前總統馬英九（右二）南下高雄探訪資深藝人田文仲（右三）、前立委黃昭順（左一），眾人合唱鄧麗君代表作「月亮代表我的心」。圖／讀者提供
前總統馬英九（右二）低調出遊高雄，眾人開心閒聊國家大事與生活瑣事。圖／讀者提供
前總統馬英九（右二）低調出遊高雄，眾人開心閒聊國家大事與生活瑣事。圖／讀者提供

馬英九 紅豆餅 元旦連假

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