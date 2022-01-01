蔡英文元旦文告訴求兩岸和平 國民黨：大內宣意義較大

蔡英文總統今天元旦談話重申，軍事不是解決兩岸分歧選項，兩岸應共同肩負區域和平穩定責任。國民黨發言人張斯綱表示，蔡的談話大內宣意義較大，在兩岸缺乏互信僵局下，蔡卸任前兩岸關係不會有實質進展。

國民黨文傳會則提醒，蔡總統若真心希望維持區域和平穩定，就不應該阻礙各項交流、增加兩岸敵意螺旋，造成誤判風險；在美中台三方關係互動之間要能夠維持平衡，就更不該採取「一邊倒」的政策限縮台灣，甚至國際盟友的戰略迴旋空間。

文傳會表示，台灣應該做和平的促進者而非麻煩的製造者，如今卻成為「世界上最危險的地方」、「地緣戰略的火藥庫」，台灣人民有因此更安全嗎？蔡總統對此都應認真思考。

張斯綱表示，在蔡政府執政下，當前兩岸缺乏互信，不論是蔡總統或大陸國家主席習近平，對於兩岸的主張，說的跟做的都不一樣：蔡總統高喊要兩岸和平，實際上卻一直在做仇中動員；習要中華兒女攜手統一，做的也是共機擾台。

張斯綱說，兩岸政府都清楚，若發生軍事衝突將兩敗俱傷，但實際上卻都在做破壞兩岸和平的事情，對於對方遞出的橄欖枝也都視而不見，再加上美中對抗方興未艾，僵局難解，相關領導人的談話都是講給自己人聽，沒有實質幫助。

對於蔡英文總統今天元旦談話，國民黨文傳會表示，蔡總統談話內容過度美化現狀與政績，與民眾感受有落差如同「平行台灣」。

文傳會舉例，蔡總統稱要「維持經濟發展動能」，但2021年四次大跳電，如何穩固企業投資信心？蔡要「鞏固社會安全體系」，但就連民進黨立委高嘉瑜都被恐怖情人暴毆；蔡要「持續走向世界」，卻是五年斷交8個邦交國至今無應對之道。

文傳會批評，當蔡總統誇耀經濟成長率與股市數字創新高，她沒提的是，2020年台灣每戶可支配所得差距倍數擴大至 6.13 倍，顯示貧富差距持續擴大；當房價與物價雙雙高漲，基層弱勢民眾，甚至中產階級家庭都越來越辛苦、失望。

文傳會指出，在新冠肺炎疫情肆虐下，蔡政府為護航高端疫苗，採購國際疫苗龜速、還擋民間自購疫苗，造成800多名民眾染疫身亡，最應該為此負責的中央防疫指揮官、衛福部長陳時中竟還能「因功」在元旦升旗領唱國歌，令人不敢恭維。

文傳會表示，過去一年台灣社會面對民進黨閹割公投、放任網軍橫行、「因人設市」與「逕付二讀」等民主退步景況，新的一年依然期待蔡總統可修正錯誤政策，真正傾聽民意，對台灣發展的各項民生議題提出務實解方；請蔡總統與民進黨不要忘記這些蔡總統今天元旦沒說的事。