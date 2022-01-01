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宜蘭縣議長張建榮證實：下屆不參選 交棒長子張勝德
從政40餘年的宜蘭縣議會議長張建榮，確定不參選下屆縣議員，交棒給長子張勝德。今天除了他本人親口證實，臉書也分享長子的臉書貼文，建榮服務鄉親，勝德接棒努力，懇請鄉親支持。
張勝德在元旦第一天臉書貼文，向鄉親報告：「我準備好了」；幾乎同時間，張建榮轉貼兒子的臉書，寫下「建榮服務鄉親，勝德接棒努力~齊人創造繁榮蘭陽城。」張議長下午接受媒體採訪時，證實自己不再參選，交棒給新人，請大家支持他兒子。
75歲的張建榮曾經多次提及不再參選，但這次是「真的不選縣議員了」。這個消息最近在縣議會早有耳聞，而且近幾個月來，張建榮也積極鞏固樁腳，布局長子張勝德的選情。
此外，可以看出張建榮近來主持議事的行事作風異於以往，尤其日前喊出比照立法院把年度預算逕送二讀的作法，他動員國民黨及無黨籍議員到場，主張把有爭議的宜蘭年度總預算逕送表決，使得綠營議員全數退席，創下宜蘭縣未經政黨協調即通過年度預算的先例，在議政史記下一筆。
以前大多以溝通化解取代表決爭議的張建榮議長，近來展現較為強勢的議事風格，顯示他在縣議會具有深厚影響力，未來即使不再參選，服務鄉親心情未減，扶持兒子當選的實力也絕對足夠。
張建榮從事營造業，邁入政壇40餘年，他當過宜蘭市民代表、7屆宜蘭縣議員中，有4屆選上議長及1屆副議長，目前除了擔任縣議會議長，也是國民黨宜蘭縣黨部主委，在宜蘭政壇的影響力舉足輕重，扶持張勝德接棒並不是什麼困難事。
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