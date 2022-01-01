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稱收到黑函 林昶佐：罷免理由不充分就搞分化

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
立委林昶佐指控對手製作「奇妙的文宣」發放黑函。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影
立委林昶佐指控對手製作「奇妙的文宣」發放黑函。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影

罷昶案倒數8天，立委林昶佐今天下午受訪時，特別提到自己近日收到「奇妙的文宣」，內容宣稱「搞罷免是為了要讓徐立信、顏聖冠選立委」，還趁機酸議員鍾小平沒有在地服務、為自己利益稿罷免，理由不充分就發文宣搞分化。鍾小平則回應，這不是他發的，是藍軍青年團體製作的。

林昶佐表示，近來收到黑函或「奇妙文宣」，內容寫「搞罷免是為了讓顏聖冠、徐立信選立委」。林昶佐認為，鍾小平若想回國民黨或選立委，就應該提出自己為中正、萬華做了哪些事情，沒必要分化或政治操作。

林昶佐說，在地人都知道這幾年無論是是徐立信或顏聖冠，很多服務案件、爭取建設，都是跟昶辦密切合作，解決在地問題，他們都很認真服務。林呼籲鍾小平不要為自己利益搞罷免，理由不充分就搞分化，發莫名其妙的文宣，讓人無言以對。

林昶佐也提到，前黃國園黨部主委于北辰退黨值得尊敬，在政論節目上也會就事論事、理性討論，相較鍾小平為了個人利益搞罷免想回國民黨，可以思考于北辰為什麼會選擇退黨。

對此，鍾小平澄清，這是「白函」，也就是內容陳述都是事實，而且不是他發的，是藍軍青年團體製作的。

「于北辰變節令人不齒」鍾小平認為，現在林昶佐、台中市中二選區立委候選人林靜儀看見的是海市蜃樓，竟然把變節的藍軍、政治無恥之人視為浮木，以為林靜儀會選贏台中、林昶佐不會被罷免，「他們會在政治上溺斃」。

鍾小平 林昶佐 罷免

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