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蔡英文批陸壓香港言論自由 孫大千：中天撤照有何不同？
香港「立場新聞」高層再傳遭港警國安處以涉嫌「串謀發布煽動刊物」逮捕，蔡英文總統批評，中共再次撕毀一國兩制承諾，打壓箝制香港言論自由。前立委孫大千今在臉書批評，蔡最沒資格譴責北京政府。
孫大千也質疑，北京政府在中國的領土香港，以國安法來整肅蘋果日報和立場新聞，和民進黨在台灣利用NCC把中天新聞撤照到底有什麼不一樣？既然在香港「追求民主自由的過程不是犯罪」，為何在台灣追求言論自由的權利是犯罪？
孫大千表示，不同於中國大陸，台灣長期以來就標榜民主自由的價值，蔡英文總統若真想要挺香港，至少要先從台灣開始做榜樣，否則，蔡也不過又是再度利用香港人民的苦難來追求民進黨的政治利益。
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