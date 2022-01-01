柯文哲獨自「閱兵」站40分鐘吹冷風 網友：一日總統體驗

2022年總統府元旦升旗典禮，受邀出席的台北市長柯文哲，在冷風中獨自站40分鐘，「閱兵」畫面曝光，引起熱議。PTT網友說，「太不尊重」、「一個人站40分鐘真可憐」，也有網友打趣是「一日總統體驗」。

總統府發言人張惇涵表示，主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄，在總統府內準備的人數，即已超過80位人員；基於防疫考量，總統府在與主辦單位研議後，比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯文哲先至活動場地就位。北市府發言人陳智菡說，籌委會非常辛苦，柯文哲他不會在意。

網友說，「故意的」、「阿北又一次當政治受虐兒」、「一個人的閱兵」、「府內人數超過80，所以首都市長站外面」、「邊緣柯」、「總統府給的理由爛到大家無法相信」、「有夠邊緣，台北市長排不進80人名單」。