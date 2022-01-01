元旦丟出信號彈 侯家軍齊喊「2022年，我準備好了」

侯家軍選在2022年第一天正式敲響戰鼓。新北市府副發言人呂家愷、蔡畹鎣、市長室秘書吳訓孝今日不約而同在社群媒體內文提到「2022年，我準備好了。」言下之意就是要披掛上陣，投入年底議員選戰，且他們都已加入國民黨，再加上另一位副發言人戴湘儀，侯家軍幾可篤定會有4人參戰。

呂家愷、蔡畹鎣、戴湘儀、吳訓孝早前就傳出有意參加年底選戰，不過4人先前都沒有對外承認或明顯表態，只能讓外界不斷猜測。

不過2022年第一天，呂家愷、蔡畹鎣、吳訓孝都在社群軟體發布貼文，而且都在內文中藏著「2022年，我準備好了。」另外，戴湘儀臉書也提到，「新的改變、新的挑戰，我也會勇敢迎接。」這樣的動作就是清楚告訴外界，他們要參加選戰，且4人都已在去年加入國民黨。

綠了解，蔡畹鎣應會參加新店區選戰；戴湘儀則會投入新莊區選戰；呂家愷是鶯歌台華窯二代，有地緣關係，將在土城、樹林、三峽、鶯歌參選；吳訓孝會選三重、蘆洲，已勤跑基層半年多。

呂家愷回應，去年轉任副發言人至今約130天，過程中不管是心態或是視野上都有很大突破與成長，2022年自己是否轉換崗位尚是未知數，會找時間與太太做討論，現階段會先做好市政工作。

蔡畹鎣說，離選舉仍有段時間，目前會以市政為優先，但不論未來在哪個職務，都會盡力做好工作，讓新北市越來越好。