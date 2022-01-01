柯文哲元旦健走與王金平同台 兩人互動熱絡

今天是2022年元旦，台北市長柯文哲今早前往花博公園，參加由希望基金會舉辦的「2022元旦健走」活動，並與過去曾政治結盟的立法院前院長王金平同台，兩人頻頻互動交談。

柯文哲昨晚參加跨年，今天凌晨參加總統府升旗，隨即參加元旦健走，他笑說，錢實在難賺，但還好以前當過外科醫生，就當作在開急診刀。

柯文哲上午前往花博公園，參加由希望基金會舉辦的「2022元旦健走」活動，在老師帶領下與跳健康操，與王金平同台。

柯文哲致詞時指出，2022年1月1日早上，是新的一年開始，希望基金會是1986年成立，到現在已經三十幾年，從2004年開始辦元旦健走，到現在有19個年頭，持之有恆。

柯文哲說， 昨晚在跨年晚會講了一句話，國家之力量在於國民全體，但全體國民的健康是國家最大的資本，祝福大家在新的一年高高興興健走，擁有一副好身體迎向新的一年。

市府指出，「2022元旦健走」有別於往年在圓山廣場舉辦，今年移到舞蝶館廣場，活動規畫民眾漫步於公園綠地及基隆河畔，至大佳河濱公園大直橋下後折返，路線全程約7公里，可一覽沿途河畔風情。