基隆第3勢力整合？黃希賢設服務處選市長 邱臣遠送鳳梨

國民黨基隆市黨部前主委黃希賢退黨後，組「進步基隆連線」擔任主席，今天成立服務處，宣布以無黨籍身分角逐基隆市長，要跨越黨派超越藍綠，黃希賢表示，他會以從事海運、經營企業30餘載的經驗，用企業化方式執政，以改變創造機會。民眾黨不分區立委邱臣遠出席並送鳳梨祝當選，讓人聯想是否第三勢力已經整合？邱回應說，純粹來祝福。

進步基隆連線服務處在信五路，今天有很多民眾到場，不少地方人士、議員、里長及社團、前黨工等出席，場面熱絡。

黃希賢表示，他是道地基隆人，也是運將之子，爸爸曾在基隆客運當司機，由於父親從宜蘭移居基隆，家境不是很好，從小到大家裡到處借錢的問題沒有少過，因此算是「負二代」，隨後雖努力考上了省立基隆中學，但因家裡無法供應他而輟學，才15歲就在六堵工業區當過搬運工。

黃希賢說，後來當兵服役心戰總隊，曾被派駐到韓國近半年，當時看到中華民國國旗，心中很感動，退伍後在機緣巧合下，投入海運，開公司從事散裝船務代理，由於自己曾是黨齡近40年的國民黨員，2018年在黨最危難時刻，被黨中央臨危受命，接任國民黨基隆市黨部主委2年，帶領國民黨在基隆市議會拿下過半席次，論對基隆的感情及未來展望，他絕不會輸任何政治人物。

黃希賢指出，他退黨後更加認定，國家不能被政黨政治綁架，基隆尤甚，50年前還是繁榮的大港大城市，如今卻逐漸沒落、縮小、矮化，因此他自覺更要站出來，運用自身從商30年的經歷，要將政治「企業化」，以「生產、行銷、人力資源、研發、財務」這5項管理方式，經營「大基隆」這間公司，將市政效能進步提升，為下一代創造更好的生活。

民眾黨不分區立委邱臣遠說，進步基隆連線服務處成立大會，黃希賢很早就邀請他們參加，之前就都是朋友，只要任何願意為基隆公共議題投入服務的人，都樂觀其成的態度，今天純粹表達祝福。至於未來有沒有合作的空間？邱表示，市政的推動需要大家一起努力，民眾黨深耕基隆已有1年半的時間，各地議員、里長人選都在招募及初選中。

會不會推出市長人選參選？邱臣遠表示，「不怯戰，不懼戰，民眾黨只要能夠得到市民的支持、地方的肯定，一定會推出候選人」。被問到自己會不會披掛上陣？邱臣遠說，「往這個方向努力當中」。