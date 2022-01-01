快訊

于北辰退黨挺林靜儀 顏寬恒批：為3000元通告費出賣靈魂

金門元旦不平靜…砂石車撞轎車、公車 11人受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外交部首辦跨年晚會 11印太國家駐台使節與會

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部昨天首度在外交及國際事務學院舉辦新年跨年晚會，邀請印太國家駐台使節、代表及官員參加。圖／外交部提供
外交部昨天首度在外交及國際事務學院舉辦新年跨年晚會，邀請印太國家駐台使節、代表及官員參加。圖／外交部提供

昨晚跨年，外交部首度在外交及國際事務學院舉辦新年跨年晚會，邀請印太國家駐台使節、代表及官員參加，一齊欣賞台北101大樓跨年燈光煙火表演，慶祝2022年的到來。

外交部表示，昨天跨年晚會共有11國駐台使節、代表及官員出席，包括吐瓦魯大使涂莉梅（Limasene Teatu）、馬紹爾群島大使艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）、新加坡代表葉偉傑、印尼代表章溥帝（Budi Santoso）、巴布亞紐幾內亞代表康德銘（Tommy Kambu Kunji）、越南代表武進勇（Vu Tien Dung）及印度副代表崔柏尚（Prasant Tripathi）。諾魯駐台大使館、日本、韓國、泰國駐台代表機構也派官員與會。

外交部表示，晚會由外交部政務次長田中光主持，他致詞時感謝印太國家在國際場域給予台灣的支持與協助，並表示疫情雖帶給世人許多苦難，但也讓大家看到人與人之間互助的友誼與善的循環，希望新的一年，疫情能早日結束，讓生活恢復正常，增進與各國實際的交流。

外交部表示，出席晚會的駐台使節與代表發言時，感謝台灣在對抗疫情所提供的協助，也期盼在新的一年裡，各國與台灣間的關係更加緊密，一起以積極樂觀的精神，邁向2022年。

外交部昨天首度在外交及國際事務學院舉辦新年跨年晚會，邀請印太國家駐台使節、代表及官員參加。圖／外交部提供
外交部昨天首度在外交及國際事務學院舉辦新年跨年晚會，邀請印太國家駐台使節、代表及官員參加。圖／外交部提供

跨年晚會 外交部

延伸閱讀

竹縣跨年晚會汽車頭獎再加碼 3人幸運抽中汽車大獎

影／南投、清境、日月潭同步跨年 浪漫煙火盼明年更好

屏東跨年晚會現場嗨翻 潘孟安同場倒數計時

高雄跨年晚會7歲男童走失 鹽埕警平安送回

相關新聞

影／蔡總統元旦文告全文 四大主軸涵蓋兩岸、經濟、社安

蔡英文總統今天在總統府發表元旦文告。蔡總統表示，持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權，這就是2...

元旦文告／蔡總統：維持經濟動能 同時防通膨、高房價

蔡英文總統今天發表元旦文告。在維持經濟動能方面，蔡總統表示，這幾年來面對全球變局，民間企業展現了強大的韌性，配合政府大力...

沒參加黨中央升旗典禮 侯友宜：理當跟市民站在一起

今天是元旦，新北市長侯友宜今早出席新北市2022年元旦升旗典禮，沒出席國民黨中央的升旗典禮，侯友宜說，市府已經多年在市民...

蔡、賴出席元旦升旗 陳時中白袍率醫護領唱國歌

2022年總統府元旦升旗典禮，以「堅韌台灣，立足世界 World as One」為主題，清晨由衛福部長陳時中與代表性醫護...

元旦文告／蔡總統：提醒北京防止內部軍事冒進主義擴張

蔡英文總統今天發表了元旦文告。關於兩岸議題，蔡總統表示，我方立場向來是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，也要提醒北京當...

基隆第3勢力整合？黃希賢設服務處選市長 邱臣遠送鳳梨

國民黨基隆市黨部前主委黃希賢退黨後，組「進步基隆連線」擔任主席，今天成立服務處，宣布以無黨籍身分角逐基隆市長，要跨越黨派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。