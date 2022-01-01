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元旦升旗談政績不談政治 盧秀燕顏寬恒鏡頭前零互動

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中市升旗典禮，顏寬恒（後）全程參與，但與市長盧秀燕在公開場合零互動。記者黃仲裕／攝影
中市升旗典禮，顏寬恒（後）全程參與，但與市長盧秀燕在公開場合零互動。記者黃仲裕／攝影

台中111年元旦升旗典禮今在市府廣場舉行，邀請東奧「台中之光」柔道好手楊勇緯，中職年度總冠軍球隊中信兄弟總教練林威助一同領唱國歌，邀請同是台中人的中信兄弟投手吳哲源及陳柏豪擔任升旗手，吸引不少體育迷「追星」。舞台上清一色是藍營政治人物，顏寬恒以前立委身分到場，低調站在後方，兩人幾乎沒有互動。

市長盧秀燕率領市府團隊齊唱國歌，立委江啟臣、楊瓊瓔及參選中二選區立委補選的前立委顏寬恒也都到場參加，而顏寬恒相當低調站在盧秀燕的後方，兩人並無互動，對於媒體詢問國民黨黃國園黨部前主委于北辰退黨之事，盧秀燕只表示，今天是新年元旦升旗，不談政治。顏寬恒全程參加升旗典禮，但盧顏在鏡頭前沒有互動。

盧秀燕致詞，去年防疫拚經濟、整治空汙、幼托倍增，第一條捷運上路，希望來年「幸福升級！」

盧秀燕細數有感政績，開通大台中第一條捷運綠線；iBike站將三倍增至1000站，台中子弟楊勇緯拿下奧運銀牌，職棒城市隊中信兄弟隊拿下11年來第1個總冠軍；全市外籍教師人數由六都最後一名，躍升為六都第一名。另市府推動公托公幼親子館倍增計畫，去年台中有8項經濟指標拿下六都第一，快打疫苗第一劑已超過八成三，第二劑也超過七成，高於全國平均。空汙，改善率32.5%，六都第一。

市府今年度預算2310億元，盧秀燕說，市府會妥善使用預算，在教育文化、環保生態、社會弱勢、經濟觀光、交通運輸、治安公安、建設水利、財政紀律、人事政風及便民服務，繼續打造幸福宜居城市，且幸福再升級！

今年元旦升旗典禮迎旗由台中女中儀隊擔任，操槍表演為典禮揭開序幕，不少民眾搶拍旗儀隊風采。

中市元旦升旗典禮，邀東奧「台中之光」柔道好手楊勇緯（右）、中職年度總冠軍球隊中信兄弟總教練林威助領唱國歌。圖／台中市府提供
中市元旦升旗典禮，邀東奧「台中之光」柔道好手楊勇緯（右）、中職年度總冠軍球隊中信兄弟總教練林威助領唱國歌。圖／台中市府提供
台中市長盧秀燕在升旗致詞細數去年有感政績。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕在升旗致詞細數去年有感政績。記者黃仲裕／攝影

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