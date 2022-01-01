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元旦升旗 侯友宜：走過去年風雨 期待今年迎接彩虹

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜出席元旦升旗典禮。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜出席元旦升旗典禮。記者江婉儀／攝影

新北市2022年元旦升旗典禮今天早上8點在新北市政府東側廣場舉辦，市長侯友宜率市府團隊出席，侯友宜致詞時形容新北就像彩虹一樣，有多元聲音跟族群，很多不一樣各種的思維面向做法，他提醒，不要忘了包容體諒尊重，讓多元聲音、族群、顏色共榮，才會凝聚所有力量，欣欣向榮。

因應Omicron變異株疫情擴散，今年新北元旦升旗縮小規模，不開放民眾入場觀禮，改以線上直播與市民共迎新年，但還是有少數民眾想參與升旗典禮，則在會場外規矩等待升旗典禮開始。今天活動由三重商工儀隊花式操槍大展精湛槍技揭開序幕。

侯友宜表示，今年用不一樣的心情與方式來面對，今年疫情是新的一波更艱鉅的任務，Omicron在境外個案節節上升，去年面對Alpha跟Delta，看到新的病毒，到底準備好了沒有？台灣禁不起再一度的蹂躪，一定要隨時掌握變化做好準備，新北市也不例外，所以他一定跟新北市民跟團隊、議員，共同面對這一波疫情變化

侯友宜指出，去年物價波動幅度很高、經濟受創、薪資調整有限，也是今年的挑戰中，要提醒公平正義，物價是否太高，薪資是否漲的太慢，經濟在疫情威嚇底下，有無辦法想出快速復甦的方式，讓每個人在這塊土地上有公平正義安居的好生活 也是要面對的挑戰之一 。

除了強調經濟的重要，侯友宜更說，今年期待不要因為各項活動造成台灣的紛擾，中華民國能走到今天的生活是得來不易，在台灣這塊土地的人民就像雨過天晴，走過去年的風雨，期待今年是迎接繽紛彩虹，彩虹之美是因有多元顏色共榮。

民政局長柯慶忠表示，各區升旗典禮在嚴格落實人數管制、實名制並保持社交距離等防疫作為下，順利完成國家慶典；其中，汐止公所邀請榮獲勝求盃全國少棒季軍的汐止國小棒球隊擔任領唱及升旗儀式重任，瑞芳公所規畫知名Saxophone班熱情演出，深坑公所則安排健康操帶動跳，與市民用熱情與活力迎接嶄新一年。

新北市2022年元旦升旗典禮今天早上8點在新北市政府東側廣場舉辦。記者江婉儀／攝影
新北市2022年元旦升旗典禮今天早上8點在新北市政府東側廣場舉辦。記者江婉儀／攝影
今天活動由三重商工儀隊花式操槍大展精湛槍技揭開序幕。記者江婉儀／攝影
今天活動由三重商工儀隊花式操槍大展精湛槍技揭開序幕。記者江婉儀／攝影
今年新北元旦升旗縮小規模，不開放民眾入場觀禮，但還是有少數民眾想參與升旗典禮，則在會場外規矩等待升旗典禮開始。記者江婉儀／攝影
今年新北元旦升旗縮小規模，不開放民眾入場觀禮，但還是有少數民眾想參與升旗典禮，則在會場外規矩等待升旗典禮開始。記者江婉儀／攝影

侯友宜 疫情

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