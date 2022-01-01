元旦升旗 侯友宜：走過去年風雨 期待今年迎接彩虹

新北市2022年元旦升旗典禮今天早上8點在新北市政府東側廣場舉辦，市長侯友宜率市府團隊出席，侯友宜致詞時形容新北就像彩虹一樣，有多元聲音跟族群，很多不一樣各種的思維面向做法，他提醒，不要忘了包容體諒尊重，讓多元聲音、族群、顏色共榮，才會凝聚所有力量，欣欣向榮。

因應Omicron變異株疫情擴散，今年新北元旦升旗縮小規模，不開放民眾入場觀禮，改以線上直播與市民共迎新年，但還是有少數民眾想參與升旗典禮，則在會場外規矩等待升旗典禮開始。今天活動由三重商工儀隊花式操槍大展精湛槍技揭開序幕。

侯友宜表示，今年用不一樣的心情與方式來面對，今年疫情是新的一波更艱鉅的任務，Omicron在境外個案節節上升，去年面對Alpha跟Delta，看到新的病毒，到底準備好了沒有？台灣禁不起再一度的蹂躪，一定要隨時掌握變化做好準備，新北市也不例外，所以他一定跟新北市民跟團隊、議員，共同面對這一波疫情變化

侯友宜指出，去年物價波動幅度很高、經濟受創、薪資調整有限，也是今年的挑戰中，要提醒公平正義，物價是否太高，薪資是否漲的太慢，經濟在疫情威嚇底下，有無辦法想出快速復甦的方式，讓每個人在這塊土地上有公平正義安居的好生活 也是要面對的挑戰之一 。

除了強調經濟的重要，侯友宜更說，今年期待不要因為各項活動造成台灣的紛擾，中華民國能走到今天的生活是得來不易，在台灣這塊土地的人民就像雨過天晴，走過去年的風雨，期待今年是迎接繽紛彩虹，彩虹之美是因有多元顏色共榮。