元旦文告／蔡總統：公投顯示台灣人走向世界的決心

蔡英文總統今天發表元旦文告。蔡總統表示，去年四大公投的結果，顯示了台灣人走向世界的決心，新的一年，政府仍然會就國際經貿多元布局，走出對單一市場的依賴，做出更多努力，讓台灣持續走向世界。

蔡總統指出，過去一年對台灣來說，是特別的一年，度過因為疫情而震盪起伏的幾個月，也一起走過為了四項公投，從連署到投票的公共討論歷程，說明了台灣正逐漸成為一個成熟的公民社會，當挑戰來的時候，大家對於該怎麼做、怎麼回應，也許會有不同的意見跟想法；但是當透過民主機制，解決了問題，社會就會很快的恢復平靜，運作如常。

蔡總統說，政府將續推動新南向政策，深化跟新南向國家的合作交流，也希望台美TIFA對話更加深入，為將來的FTA打好基礎；未來將會全力爭取CPTPP的會員國，對台灣加入的支持，同時將提出「強化歐洲鏈結計畫」，促進台歐之間的密切交流。

關於鞏固社會安全體系部分，蔡總統表示，增加社會福利，降低生養、照顧的負擔，不僅是分配問題，更是社會安全問題，將持續鞏固社會安全體系。

蔡總統指出，去年長照2.0的服務據點，已經超過一萬個，遍布全國各地，今年的長照預算將達607億元，並且將持續布建據點和增加服務。為了強化社會安全網，會持續增加公部門社工以及相關專業人員；今年將新增超過5千人，也會補助私部門社工1454人，來減輕社工的工作負荷，也提升保障弱勢家庭的量能。