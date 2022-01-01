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元旦文告／蔡總統：維持經濟動能 同時防通膨、高房價

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導

蔡英文總統今天發表元旦文告。在維持經濟動能方面，蔡總統表示，這幾年來面對全球變局，民間企業展現了強大的韌性，配合政府大力推動五加二、六大核心戰略產業，讓台灣產業的競爭力全面提升，成為全球經濟發展的關鍵力量；在維持經濟動能的同時，也必須有效因應通膨、房價上漲的趨勢，使得經濟成長的果實，可以化為實質所得的增加，以及生活水準的提高。

蔡總統指出，台灣已經是全球半導體製造產業的領導者，未來無論是智慧城市的解決方案、綠色能源的布建，或是電動車等等的晶片需求，台灣都扮演了極為關鍵的角色，未來必須不斷增強台灣產業的影響力和競爭力。

蔡總統說，新的一年政府會持續推動能源轉型，也會以前瞻、且務實可行的方式，提出淨零排放的路徑圖，讓整體經濟結構的轉型有所依循；而行政院「投資台灣三大方案」將再延長三年，預計可以再為台灣帶來9千億元的投資，和4萬個工作機會。

蔡總統表示，物價和房價上漲，是今年全世界都要面臨的挑戰。去年下半年以來，政府運用公用事業緩漲機制，以及「健全房地產市場方案」的選擇性金融管制、稅改和行政查察措施，讓物價和房價的漲幅比其他國家稍微溫和；未來會繼續運用各種政策工具，來確保物價平穩，也會透過穩定物價小組、健全房市小組，強力遏制不法炒作及囤積。

蔡總統指出，今天開始基本薪資調高到2萬5250元，比起去年調幅達到百分之5.21，等到總預算通過，軍公教也將調薪百分之4，希望能夠刺激並帶動民間加薪，這將有助於減緩通膨的衝擊。

蔡總統說，社會住宅的供給，也將提供年輕人及弱勢者合理價格的居住空間，去年政府宣布啟動50案、1.5萬戶的史上最大規模社會住宅興建案，這些都在陸續發包中。發包、興建中、或已興建完成的社會住宅，現在已經累計達5萬戶。展望2022年，除了加速社會住宅的興建計畫，也將推動「長者換居」、旅館轉型，把去年已經擴大到1.6萬戶規模的「包租代管」方案，繼續加速推廣出去。

蔡英文總統今天發表元旦談話。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統今天發表元旦談話。記者潘俊宏／攝影

社會住宅 通膨

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