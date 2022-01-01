元旦文告／蔡總統：提醒北京防止內部軍事冒進主義擴張

蔡英文總統今天發表了元旦文告。關於兩岸議題，蔡總統表示，我方立場向來是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，也要提醒北京當局，不要誤判情勢，更要防止內部「軍事冒進主義」的擴張。

蔡總統指出，面對疫情下的經濟新情勢，兩岸有各自的挑戰，也有各自對人民的福祉，所應該承擔的責任，同時雙方也共同肩負維持區域和平穩定的責任。

蔡總統說，軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項。軍事衝突將衝擊經濟穩定，各自努力照顧好人民的生活，安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍，以和平的方式，共同面對問題、共同尋求解方。這也會讓區域的緊張情勢有所緩解。

蔡總統表示，這些年來台灣持續呼籲對岸，不要剝奪香港的民主與人權，也嚴正抗議針對我方的軍事侵擾及外交打壓，對岸的這些行為，都無助於維持區域的和平穩定。

蔡總統指出，新的一年「穩健執政」是政府最重要的目標，會堅守主權、堅持自由民主的價值，捍衛領土主權與國家安全，維持印太地區的和平穩定。

蔡總統說，將會持續關注香港的情勢，前陣子香港的立法會換屆選舉，受到了干擾，讓人更擔心香港的民主發展；而幾天前，香港政府拘捕了多位媒體人，讓人更擔心香港的人權與言論自由。