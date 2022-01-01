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沒參加黨中央升旗典禮 侯友宜：理當跟市民站在一起

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今早出席新北市2022年元旦升旗典禮。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今早出席新北市2022年元旦升旗典禮。記者江婉儀／攝影

今天是元旦，新北市長侯友宜今早出席新北市2022年元旦升旗典禮，沒出席國民黨中央的升旗典禮，侯友宜說，市府已經多年在市民廣場舉辦升旗典禮，理當跟市民站在一起。對於國民黨主席朱立倫說九合一大選要團結，侯友宜未正面回應，只說面對未來，永遠記得國家只有一個，要互相體諒包容尊重 。

對於今年的第一個願望會許下什麼內容，侯友宜說，新北市走過風雨疫情的一年，期待新的希望是大家平安無事，尤其面對來勢洶洶的Omicron要全力以赴，讓好不容易回歸寧靜的生活能夠永續下去。

侯友宜表示，面對經濟困頓、物價高漲，薪資卻沒上漲，要用公平正義的態度，讓這塊土地的新北市民都能夠安居樂業，新年新希望期待在這塊土地的新北市民，跟所有團隊一起合作共同面對。

朱立倫稍早受訪指出，2022新年願望是戰鬥團結的一年，九合一大選要團結，被問及是否又被點名，侯友宜只說，就跟他致詞所說，彩虹之美是因為走過風雨後，有多元顏色共榮，才會讓國家人真正團結、欣欣向榮。面對未來，不管是哪個族群、不一樣的聲音，永遠記得國家只有一個，要互相體諒包容尊重 。

媒體詢問，侯友宜沒去參加國民黨活動，只來參加新北市升旗，侯友宜說，每年在市民廣場舉辦升旗活動，已經是多年的慣例，也是新北市民願意來透過升旗，分享對愛國的喜悅及愛國的心，升旗很重要，理當跟市民站在一起，為市民加油打氣。

高雄市前市長韓國瑜將在明天要舉辦簽書會，被問及是否會參加，侯友宜說，不知道這件事情，謝謝大家關心韓國瑜 。

侯友宜 韓國瑜

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