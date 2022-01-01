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戴湘儀投入新莊選區？侯友宜：市政嫻熟度有目共睹

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜說，戴湘儀對於市政嫻熟度，對公共議題投入跟弱勢族群關心有目共睹。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜說，戴湘儀對於市政嫻熟度，對公共議題投入跟弱勢族群關心有目共睹。記者江婉儀／攝影

外傳新北市副發言人戴湘儀準備布局新莊區選戰，被問及是否希望戴湘儀出戰及給予建議，新北市長侯友宜說，戴湘儀跟著他做事2年多，對新北市政勞心勞力、全力以赴，是一個有為、優秀的年輕人，對於市政嫻熟度，對公共議題投入跟弱勢族群關心有目共睹，希望她永保熱情跟態度，努力為國家為人民做事。

2022選戰倒數，其他2位副發言人呂家愷及蔡畹鎣是否會辭職投入選戰，侯友宜未正面回應，只說每個年輕朋友在團隊裡面念茲在茲，為了新北市民努力做事，期待能夠做出好成績，讓城市進步，他們目前都是努力做事的最棒年輕朋友。

蔡畹鎣說，就跟剛剛侯友宜說的一樣，還是以市政為優先，好好努力做事，蔡畹鎣強調，離選舉還有一段距離，會繼續好好跟市長跟市政團隊一起打拚。

侯友宜 戴湘儀

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