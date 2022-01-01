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陳時中：領唱國歌很榮譽 我認真唱、大聲唱
總統府今早舉行元旦升旗典禮，蔡英文蔡英文、副總統賴清德皆出席參與，由衛福部長陳時中與代表性醫護人員擔當國歌領唱人。陳時中受訪表示，元旦升旗唱國歌，這是一件很高興也榮譽的事情，「我是認真唱、大聲唱」。
元旦典禮由五大醫事公會的百位醫護登台大合唱，展現醫護堅定團結的意念，一連合唱「幸福台灣子」及「明天會更好」等抗疫曲目。最後，6時20分左右，蔡總統、副總統賴清德等人，受邀來到總統府前廣場，一同唱國歌並參與升旗典禮，本次國歌領唱，是由陳時中以及具有代表性的醫護人員來帶領。
關於花了多久練唱國歌？陳時中表示，昨天下午有在家裡練習，平常也沒有甚麼機會可以大聲唱，昨天下午在家裡比較大聲一點唱，太太也出來給他指導一下節拍，所以今天節拍就比較正確一點。對於給今天表現打幾分？陳時中回應，「不知道，就很高興吧」，並說，上台前會有一些緊張，上台以後就好了。
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