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農曆年後展開2022布局 朱立倫新年願望盼贏選舉

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
備戰年底地方九合一選舉，國民黨主席朱立倫上午表示，農曆年後就會展開布局，會全力以赴，提出最好的名單、最好的團隊，秉持黨的決心，堅定黨紀，讓藍軍團結在一起，共同贏得2022年大選，2024重返執政，重振中華民國。記者周志豪／攝影
備戰年底地方九合一選舉，國民黨主席朱立倫上午表示，農曆年後就會展開布局，會全力以赴，提出最好的名單、最好的團隊，秉持黨的決心，堅定黨紀，讓藍軍團結在一起，共同贏得2022年大選，2024重返執政，重振中華民國。記者周志豪／攝影

備戰年底地方九合一選舉，國民黨主席朱立倫上午表示，農曆年後就會展開布局，會全力以赴，提出最好的名單、最好的團隊，秉持黨的決心，堅定黨紀，讓藍軍團結在一起，共同贏得2022年選戰，2024重返執政，重振中華民國。

朱立倫說，國民黨今年的新年新希望當然是，年底的選舉國民黨能夠獲得民眾更多的支持。

黨務人士表示，1月9日台中市第二選區立委補選結束，黨內就會著手討論2022地方九合一選舉提名競選規定，最快農曆春節後就會成立2022選舉策略小組，並提出選舉提名辦法，送中常會討論。

但黨務人士也說，朱立倫有聽到基層希望盡快整軍備戰聲音，後續也不排除加快腳步通過2022地方九合一選舉提名特別辦法。

至於年底六都市議員提名是否維持N+1制度，黨務人士表示，目前還在討論，「維持的機會還是有」。

九合一選舉 朱立倫 立委補選

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