「散昶」時間緊迫卻選情冷 國民黨：柯文哲態度是關鍵

罷免台北市立委林昶佐案下周六投票，但整體選情偏冷。國民黨黨務人士表示，「清林散昶」非國民黨人士發動，後續推進尊重在地民意，再提供必要協助，不會有政黨對決、熱戰，「主場」台北市長柯文哲態度才是關鍵。

對於民進黨與藍營特定人士將罷免林昶佐案視為另一個政黨對決戰場，黨務人士反問，「哪有每一個坑都是國民黨的？」中正萬華在地也有百分之七的白色力量，國民黨的立場就是尊重地方。

國民黨台北市黨部也表示，不管是在防疫作為上，或是對地方建設的爭取，林昶佐的表現確實都不適格，但發動罷免林的是地方團體與青年，國民黨必須尊重，也已委請黨內青工組織「進場」予以協助，但時間確實非常急迫。

黨務人士分析，罷免林昶佐一案牽動即將到來的台北市議員選舉布局，甚至也影響原本藍營在台北市選舉的地方整合，怎麼做要仔細評估。該黨務人士也坦言，這一陣子舉辦各式選舉、公投，地方已過度動員，該要調養生息的時候。

也有黨內人士直言，藍營在地議員對罷免林昶佐案發起人有雜音，怎麼化解也是一個要去解決的問題，該區地方原本就藍綠又板塊拉扯，選情複雜；但無論如何，對國民黨而言，現在穩步拿下二○二二地方選舉勝選才是應掌握的大方向。

由於四大公投初敗，藍營內有「散昶」、中二補選再敗，國民黨主席朱立倫必須下台聲音。黨務人士說，朱才剛上任近三個月，中央委員與中常委都還沒改選，現在處理的也是前一任所留下的政治任務，重點是要盡力而為。

黨務人事表示，黨主席任期一任四年，過去要承擔選舉成敗政治責任的就只有總統大選，現在以一個非任內推動的公投或補選成敗，就要黨主席下台，沒什麼道理，當前重點應是靜下心好好思考2022如何不局爭取勝選，黨內不要自亂陣腳。