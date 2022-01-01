「陳長文條款」遭調整 李貴敏：修法調起算日保障民眾

稅捐稽徵法在立法院三讀修正後，上個月17日公告上路，雖將民眾溢繳稅款退稅請求權期限由5年延長為10年，但也調整對政府不利、保障民眾的「陳長文條款」。國民黨財政委員會召委李貴敏表態，將再推動修法保障民眾權益。

李貴敏表示，基於政府課錯稅這件事，民眾與政府處再資訊不對等立場，但修法後的溢繳稅款退稅請求權時效由「繳納該項稅款之日」起算並不合理，她之後將再提修法，改為從「納稅人知道遭課錯稅之日」起算，保障民眾權益。

李貴敏還原，原初行政院版稅捐稽徵法修正草案以大法官解釋要維護法律安定性為由，將政府課錯稅導致民眾溢繳稅款的退稅請求權時效，由原本的沒有期限，限縮為5年。

李貴敏認為，若一定要限制時效，那應該是依據民法不當得利請求權的15年比較合理。她也自提修法版本，與政院版併案在委原會中一起審查。委員會審查過程，財政部讓步，可接受行政程序法中的追訴時效10年上限，但朝野未獲共識。

李貴敏說，之後朝野協商過程，她再主張政府課稅錯誤，除非政府自行揭露，否則老百姓很難會自己知道，堅持請求時效應以現行相關所有時效規定中最長的十五年為限才合理，最後財政部財再讓步同意，協商才達成共識。

國民黨立委曾銘宗也認為，政府課稅金額計算內容，一般民眾未必清楚，多信任政府試算後就直接繳納，雙方處於資訊不對等關係，也因此當政府課錯稅額時，人民溢繳稅款退稅請求退稅不應設期限。

曾銘宗表示，相關政府課錯稅的案例其實不少，侵害民眾權益，稅捐稽徵法修正案公告施行後，確實有接到不少民眾反映對修法內容有質疑，之後也不排除再提案修法將「陳長文條款」修回來。