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任內最後一次跨年感謝萬華 柯文哲：你們守住了萬華

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北101跨年煙火。記者楊正海／攝影
台北101跨年煙火。記者楊正海／攝影

北市柯文哲參加跨年倒數，柯文哲致詞時特別感謝萬華區的市民朋友，柯說，在疫情最艱難的時候，「你們守住了萬華」。

柯文哲說，今年是台灣比較辛苦的一年，在5月中旬的時候，疫情突然爆發，也因為疫情的關係，生活受到很多的干擾、限制，甚至還有人失去親人。

柯說，他常常說，面對挫折打擊不是最困難的，最困難的是面對個整挫折打擊，沒有失去對人事的熱情，所以應當把這些挫折打擊或城前進的動力，在新的一年繼續向前進。

柯文哲指出，疫情改變了工作型態，限制了人與人之間的交往，也改變了對公共生活的認知。5月的時候，台北的疫情達到高峰，但是北市在兩個星期之內就把疫情控制下來，今天，能在這裡一起跨年，其實這也是見證了台灣民主社會的勝利。

柯文哲表示，他要向各位市民朋友道謝，在疫情期間，自動自發的配合台北市政府的政策，才能夠有效的阻斷社區的傳播鏈。他始終相信，國家的力量來自全體國民，而全體國民的健康，是民主國家最大的資本。

柯說，他要特別感謝萬華區的市民朋友，在疫情最艱難的時候，「你們守住了萬華」守住萬華，才能守住台北；守住台北，才能守住全台灣。所以，特別謝謝你們。

柯文哲表示，在這一年來，北市面臨很多困難跟挑戰，所幸都能一一克服，在這裡，要感謝的人實在是太多了，包括防疫最前線的警消醫護，還有社會局、民政局、環保局，甚至更多更多的無名英雄，要謝謝他們，現在才能在這裡一起慶祝跨年。

柯文哲指出，他幾年和大家一起在這裡跨年，是他人生的特別經驗，以後也會是他美好的回憶。未來台北市還是會在民主自由多元開放的道路上，穩定向前進，相信台北會是一個移居、永續的光榮城市。

台北101跨年煙火秀以「迎向美好未來」為主題，大樓外牆打上「HAPPY NEW YERA」字樣，讓民眾驚呼連連。記者余承翰／攝影
台北101跨年煙火秀以「迎向美好未來」為主題，大樓外牆打上「HAPPY NEW YERA」字樣，讓民眾驚呼連連。記者余承翰／攝影

台北101跨年煙火秀璀璨登場，讓參加跨年的民眾驚呼連連。記者余承翰／攝影
台北101跨年煙火秀璀璨登場，讓參加跨年的民眾驚呼連連。記者余承翰／攝影

疫情 柯文哲 北市

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