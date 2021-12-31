澄清並非不樂之捐 捐款建商：市長有說「不勉強」

高雄市壽山動物園改建案獲10多家建設公司挹注1000至1500百萬，榜上有名的建商，都是高雄人耳熟能詳，甚至事業版圖跨足全國的大咖，一名參與捐助案的建商說，今年初，市長陳其邁邀請一些建商餐敘，找來替新竹動物園操刀設計的建築師到場，陳市長提及壽山動物園改建需求，因資金缺乏，希望大家共襄盛舉，陳市長客氣委婉地說「大家若可以，是不是幫忙一下，但不勉強」。

這名建商回憶說，當天陳市長除提及動物園改建構想，也講到許多市政願景，希望高雄子弟返鄉工作，看得出市長改造高雄決心與魄力。

陳其邁當時也說，動物園改造是他心心念念的事，全台有台北、新竹、高雄3處公立動物園，高雄市壽山動物園有43年歷史，希望啟動環境改造，成為市民休閒好去處，也吸引全台各地遊客慕名來玩。市府團隊當晚除出示計畫，也請建築師說明理念，由於贊助金額不小，在場有建商希望能分期捐建，市府也表示認同，市府也允諾，未來改建完畢，部分場館可供企業冠名或舉辦企業日，以示回饋。

是否感到為難或流於不樂之捐？這名建商表示，市長當時有說「不勉強」，也提到建商近幾年在高雄發展得不錯，「是否回饋一下」，在場多名建商認為，既然是協助高雄建設發展並無不可，沒想到年初一場餐敘，年底竟衍生如此大風波。

另一名建商也幫市府澄清，強調政府認真做事是好事，公私部門共同合作推動建設，市民能共享成果。他說，其他縣市動物園環境新穎，壽山動物園過於破陋，政府有心改建缺乏資金，民間幫忙出一分力，讓孩子有個休憩好去處，是好事一樁。當初聽到市府有需求，也感受到市政府的用心，不會「只看政治，不顧民生」，捐助行動是真心認同，希望大家別扭曲、汙衊市府團隊。