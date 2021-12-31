于北辰退黨 離日力挺友人今嗆：你明年一定會出來選
退休少將、國民黨黃國園黨部前主委于北辰今在臉書聲明退黨，也提及自己與家人因意見不同遭受生命威脅時，黨內同志沒有一個人對他們釋出關懷，尤其是需要他們就稱他們「好朋友」的人；此話一出，引曾因于被解除主委、憤而請辭中常委職務的桃園市議員黃敬平不滿，回嗆「既然選擇離開，就請漂亮的轉身。好聚好散」。
黃敬平表示，去年為了挺于北辰，化解他跟黃復興黨部的紛爭，憤而辭去中常委一直，至今未覺後悔，但可惜的是看到于在選擇離開之後，透過媒體和網路對國民黨有所批評。
黃敬平強調，國民黨從來沒有對于北辰做任何黨紀處分，反而是為了于，承受巨大指責與不諒解的壓力。
黃敬平也說，于北辰貴為將軍，受過完整軍事教育，應明白「親愛精誠」校訓，其中「誠」字就是提醒實在做人、誠懇待人；話鋒一轉，黃敬平表示自己無法接受「美化自己得先醜化別人」做法，並指于2022年一定會投入桃園市議員選舉，要求于對選民誠實，莫忘初衷，別被偏激扭曲成「都是別人先對您不仁，然後您才會如何不義」。
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