快訊

家具也漲價！IKEA全球平均調漲9% 台灣宣布跟進

于北辰退黨 離日力挺友人今嗆：你明年一定會出來選

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

退休少將、國民黨黃國園黨部前主委于北辰今在臉書聲明退黨，也提及自己與家人因意見不同遭受生命威脅時，黨內同志沒有一個人對他們釋出關懷，尤其是需要他們就稱他們「好朋友」的人；此話一出，引曾因于被解除主委、憤而請辭中常委職務的桃園市議員黃敬平不滿，回嗆「既然選擇離開，就請漂亮的轉身。好聚好散」。

黃敬平表示，去年為了挺于北辰，化解他跟黃復興黨部的紛爭，憤而辭去中常委一直，至今未覺後悔，但可惜的是看到于在選擇離開之後，透過媒體和網路對國民黨有所批評。

黃敬平強調，國民黨從來沒有對于北辰做任何黨紀處分，反而是為了于，承受巨大指責與不諒解的壓力。

黃敬平也說，于北辰貴為將軍，受過完整軍事教育，應明白「親愛精誠」校訓，其中「誠」字就是提醒實在做人、誠懇待人；話鋒一轉，黃敬平表示自己無法接受「美化自己得先醜化別人」做法，並指于2022年一定會投入桃園市議員選舉，要求于對選民誠實，莫忘初衷，別被偏激扭曲成「都是別人先對您不仁，然後您才會如何不義」。

國民黨 桃園 中常委

延伸閱讀

退將于北辰退出國民黨 黃敬平：聲明書還在市黨部

退役少將于北辰退黨 邱奕勝：能留下來一起努力最好

退役少將于北辰「做自己正確的判斷」 臉書宣布退出國民黨

沒收到投票通知單人為操作？桃園市議員促釐清原因

相關新聞

退將于北辰退出國民黨 黃敬平：聲明書還在市黨部

退役少將于北辰今天宣布退出國民黨，原因眾說紛紜，桃園市議員黃敬平稍早也在臉書指于的退黨聲明10月底、11月初就送到桃園市...

于北辰退黨 離日力挺友人今嗆：你明年一定會出來選

退休少將、國民黨黃國園黨部前主委于北辰今在臉書聲明退黨，也提及自己與家人因意見不同遭受生命威脅時，黨內同志沒有一個人對他...

新北最美副發言人入黨 曝光侯友宜給兩個「來」

主播出身的新北市府副發言人戴湘儀，轉戰副發言人後，頻頻於媒體鏡頭前現身，戴湘儀11月底已加入國民黨，準備布局新莊議員選戰...

高雄韓粉揪團參加簽書會 前幕僚這樣解讀韓國瑜

高雄市前市長韓國瑜出版新書「韓先生來敲門」，1月2日將在台北市大安森林公園舉辦善良微光見面會，各地韓粉包車北上加油，高雄...

原物料上漲擋不住 政府查漲價業者也只是做做樣子

通貨膨脹壓力加劇，率先反映在餐飲業，漲價潮一波接一波，引起民眾反感，對於平抑物價，政府除了採取不痛不癢的短期降稅措施外，最大的動作竟然是成立「物價聯合稽查小組」查業者漲價，等於是解決不了上漲的成本，就解決漲價的業者。

退役少將于北辰「做自己正確的判斷」 臉書宣布退出國民黨

退役少將于北辰今在臉書聲明退出國民黨，表示2022要走自己的路，做自己正確的判斷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。