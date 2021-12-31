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新北最美副發言人入黨 曝光侯友宜給兩個「來」

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市府副發言人戴湘儀。記者李定宇／翻攝
新北市府副發言人戴湘儀。記者李定宇／翻攝

主播出身的新北市府副發言人戴湘儀，轉戰副發言人後，頻頻於媒體鏡頭前現身，戴湘儀11月底已加入國民黨，準備布局新莊議員選戰。今戴湘儀並在臉書貼出是長侯友宜親筆寫下「勇於挑戰未來、人生才沒有白來」。備戰態勢頗為明顯，對此戴湘儀則表示，將考量家人、長官意見後，做出最後決定。

曾任電視台主播戴湘儀，自侯市府延攬後擔任副發言人，經常新北市長侯友宜受訪時在其身後出現，不僅提點市長媒體提問，也大幅增加曝光度增加選民印象。盛傳其將投身明年新北議員地方選舉。

戴湘儀於11月底已正式加入國民黨，預計將投入新莊議員選戰。今天2021最後一天，戴湘儀於臉書貼出侯友宜親筆寫下的「勇於挑戰未來、人生才沒有白來。願上天給予更多的祝福。」

戴湘儀並在臉書表示，加入市府以來，一直抱持慢慢做、認真做、好好做這個心情，跟著像爸爸一樣的侯市長拚市政。表示侯市長就職三周年來，推動都市更新、市地重劃，即使遇上疫情也不停下腳步，與整個城市一起邁向新未來。

她說，侯市長曾寫下「勇於挑戰未來，人生才沒有白來」，即將跨越2022年，將帶著他給的勇氣和鼓勵挑戰未來，大步往前走。未來其他可能、新的改變、新的挑戰，我也會勇敢迎接。

戴湘儀臉書發文充滿對未來挑戰的期待，但對於是否已決定參選，戴湘儀表示，現階段還是以市政工作為主，這陣子有長輩與朋友給很多鼓勵與建議，希望外界給時間讓她考量家人、長官意見後，再做出最後決定。

侯友宜親筆寫下給戴湘儀的勉勵字句。記者李定宇／翻攝
侯友宜親筆寫下給戴湘儀的勉勵字句。記者李定宇／翻攝

戴湘儀 侯友宜 國民黨

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