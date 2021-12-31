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高雄韓粉揪團參加簽書會 前幕僚這樣解讀韓國瑜

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市黨部副主委曹桓榮將搭高鐵去台北參加簽書會。記者徐白櫻／翻攝
高雄市黨部副主委曹桓榮將搭高鐵去台北參加簽書會。記者徐白櫻／翻攝

高雄市前市長韓國瑜出版新書「韓先生來敲門」，1月2日將在台北市大安森林公園舉辦善良微光見面會，各地韓粉包車北上加油，高雄預計有3台遊覽車前往。曾任市府民政局長的國民黨高市黨部副主委曹桓榮說，當天會去台北參加見面會，包車北上的團體是自發性組織，大家都想去看許久未見的韓市長，替他加油打氣。

高雄、台南兩地藍營群組揪團北上，小港、鳳山等地都有人要搭乘遊覽車北上參加善良微光見面會，至少有三台遊覽車人數。台南市韓友會發起「韓友民間鬥士遊覽車北上～挺韓加油團」，一日往返行程每人收費700元（會員），預計當天上午6點半從高雄出發，上午10點去國民黨中二選區補選候選人顏寛恒總部，下午1點抵達大安森林公園韓市長簽書會場。

罷捷發起人徐尚賢說，這個活動由台南韓友會發起，並非高雄市的民間鬥士團體。高雄市黨部副主委曹桓榮表示，元旦連假的高鐵票非常搶手，很多人想去卻擔心訂不到票，幸好他恰巧有事要去台北所以已經購票，將自行搭高鐵北上。

曹說，韓市長新書分享12個陽光且正面的人物故事，因疫情、美國行程與公投等事耽擱才在明年初辦新書會，雖然很多人解讀簽書會與復出政壇有關，但他認為，韓市長只是單純透過新書跟大家分享對台灣土地的關心與愛，也讓各界好朋友知道近況，至於要不要復出政壇，韓市長說過「台灣需要他的地方，只要做得到都會全力來關心」。

台南市韓友會發起挺韓活動，號召高雄韓粉去台北參加簽書會。記者徐白櫻／翻攝
台南市韓友會發起挺韓活動，號召高雄韓粉去台北參加簽書會。記者徐白櫻／翻攝

遊覽車 大安森林公園 韓國瑜 韓粉

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