高雄韓粉揪團參加簽書會 前幕僚這樣解讀韓國瑜

高雄市前市長韓國瑜出版新書「韓先生來敲門」，1月2日將在台北市大安森林公園舉辦善良微光見面會，各地韓粉包車北上加油，高雄預計有3台遊覽車前往。曾任市府民政局長的國民黨高市黨部副主委曹桓榮說，當天會去台北參加見面會，包車北上的團體是自發性組織，大家都想去看許久未見的韓市長，替他加油打氣。

高雄、台南兩地藍營群組揪團北上，小港、鳳山等地都有人要搭乘遊覽車北上參加善良微光見面會，至少有三台遊覽車人數。台南市韓友會發起「韓友民間鬥士遊覽車北上～挺韓加油團」，一日往返行程每人收費700元（會員），預計當天上午6點半從高雄出發，上午10點去國民黨中二選區補選候選人顏寛恒總部，下午1點抵達大安森林公園韓市長簽書會場。

罷捷發起人徐尚賢說，這個活動由台南韓友會發起，並非高雄市的民間鬥士團體。高雄市黨部副主委曹桓榮表示，元旦連假的高鐵票非常搶手，很多人想去卻擔心訂不到票，幸好他恰巧有事要去台北所以已經購票，將自行搭高鐵北上。