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退役少將于北辰退黨 邱奕勝：能留下來一起努力最好

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

退役少將于北辰今在臉書聲明退出國民黨桃園市黨部證實已收到于北辰的退黨申請，但還沒有批核。據悉，于北辰想離開的主因與日前參加政論節目時，對黨中央深藍族群砲火猛烈，引起深藍族群不悅，甚至有人傳訊謾罵恐嚇。

桃園市黨部主委、桃園市議長邱奕勝表示，于將軍曾當過黃復興桃園黨部（黃國園黨部）主委，過去與桃園市黨部就常有互動，交流氣氛也算不錯。

邱奕勝也說，自己私底下跟于將軍也有交情，曾動之以情，「情感上，大家都是希望國家變得更好」，盼他能打消念頭，黨主席朱立倫也有慰留，「若能繼續留在國民黨，一起為國家打拚，將是最好的結果」。

于北辰文章提到，邱奕勝12月31日辭去桃園市黨部主委，並指黨部如今人事已非；邱奕勝黨部主委去留也備受關注，但他以行程繁忙未多談，僅表示謝謝大家關心。

桃園 國民黨 朱立倫

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