退役少將于北辰退黨 邱奕勝：能留下來一起努力最好

退役少將于北辰今在臉書聲明退出國民黨，桃園市黨部證實已收到于北辰的退黨申請，但還沒有批核。據悉，于北辰想離開的主因與日前參加政論節目時，對黨中央深藍族群砲火猛烈，引起深藍族群不悅，甚至有人傳訊謾罵恐嚇。

桃園市黨部主委、桃園市議長邱奕勝表示，于將軍曾當過黃復興桃園黨部（黃國園黨部）主委，過去與桃園市黨部就常有互動，交流氣氛也算不錯。

邱奕勝也說，自己私底下跟于將軍也有交情，曾動之以情，「情感上，大家都是希望國家變得更好」，盼他能打消念頭，黨主席朱立倫也有慰留，「若能繼續留在國民黨，一起為國家打拚，將是最好的結果」。

于北辰文章提到，邱奕勝12月31日辭去桃園市黨部主委，並指黨部如今人事已非；邱奕勝黨部主委去留也備受關注，但他以行程繁忙未多談，僅表示謝謝大家關心。