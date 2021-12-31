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憂「韓國瑜效應」林昶佐：不能鬆懈 罷昶方批鬼扯

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
立委林昶佐今天上午由台北市議員許淑華等人陪同在萬華地區掃街，爭取民眾支持。圖／聯合報系資料照
立委林昶佐今天上午由台北市議員許淑華等人陪同在萬華地區掃街，爭取民眾支持。圖／聯合報系資料照

罷昶案進入倒數階段，正好碰上前一周韓國瑜新書發表辦在台北，立委林昶佐昨日提到擔心會有「韓國瑜效應」。對此，林昶佐今早掃街時表示，只是和節目主持人聊到變數，並非針對某種效應，在投票前都不能鬆懈，力催不同意票；罷昶領銜人周世雄則批「鬼扯」，只是故意要炒作對立。

林昶佐今天上午由台北市議員許淑華等人陪同在萬華地區掃街，爭取民眾支持。不過前晚在政論節目中提到「韓國瑜效應」，被問到是否會擔心？林昶佐表示，那只是節目討論主持人提到變數，並非針對什麼效應，在投票之前不能鬆懈。

林昶佐說，還是有很多人認為反對罷免就不出門投票，這是最困難也必須要說清楚的，重點就是反對罷免就要出來投不同意，至於大環境有哪些可能的波動，就只是跟主持人聊天而已。

而選前之夜，總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌都會到場力挺，相較前立委陳柏惟的罷免案，民進黨挺昶力道更大。林昶佐認為，每場罷免、選戰都會有不同的客觀狀態，在陳柏惟的選前之夜，其實是疫情剛緩和，但當時防疫規定比較嚴謹，不同客觀狀態就會有不同規劃。

不過罷昶領銜人周世雄就批評林昶佐在「鬼扯」，提韓國瑜效應只是故意炒作對立。周世雄強調，這是的罷免案的本質就是「要生存、要尊嚴」，過去疫情期間大家無法生存，救護車滿街跑，沒有生計，林昶佐沒替萬華發聲。

周世雄也說，當初萬華被視為防疫破口，讓人民都嚇壞，聽到萬華都退避三舍，林昶佐也沒替萬華人出聲，「尊嚴和生存都沒有了，扯韓國瑜幹嘛？你扯誰都沒用」，當在地立委都做不到，整天電線桿、電箱、綠地，有用嗎？這些里長就能做了。

韓國瑜 林昶佐 罷免

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