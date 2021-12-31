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蘇貞昌自評內閣表現佳 孫大千：可比趙高、董卓、鰲拜
行政院長蘇貞昌就任將滿3年，昨天在行政院會自評蘇內閣表現有長足進步，更積極、主動，不再墨守成規，也願意面對問題、知道認錯。前立委孫大千今天在臉書表示，蘇貞昌過去三年的執政，根本就是台灣民主政治的黑暗期。
孫大千更說，古有奸相趙高、太師董卓和權臣鰲拜，今有蘇貞昌；蘇內閣官員犯天大的錯都不用負起政治責任下台，徹底踐踏台灣責任政治。行政院長公然長期扯謊，騙神在先，欺民在後，徹底違背了台灣政治人物應該有的誠信原則；行政院長在國會殿堂上竟然可以挑釁辱罵立法委員，徹底摧毁了台灣的國會尊嚴。
孫大千表示，行政院院長的手可伸進各部會局處、國營事業、公營行庫、醫學中心、甚至警界分局，徹底糟蹋台灣文官體系；行政院總預算可以仗著立法院的人數優勢，跳過委員會審查，直接逕付二讀，徹底破壞台灣預算審查規則。
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