快訊

韓國瑜復出！台南韓粉1月2日包車挺顏寬恆、韓國瑜

民眾黨海選覓戰將搶攻桃園 黨員高喊要柯文哲出戰

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
備戰2022大選，台灣民眾黨祭出奇招，透過海選找尋桃園市長參選人。圖／取自民眾黨臉書
備戰2022大選，台灣民眾黨祭出奇招，透過海選找尋桃園市長參選人。圖／取自民眾黨臉書

備戰2022大選，台灣民眾黨祭出奇招，透過海選找尋桃園市長參選人，只要符合條件，就可透過推薦或自薦方式投遞履歷爭取資格。民眾黨人士透露，黨主席柯文哲認為「桃園是民眾黨最有機會贏的地方」，甚至已有柯粉、黨員喊出要柯文哲出戰；民眾黨秘書長謝立功則表示，若海選效果好，未來也會循此方式尋覓其他縣市戰將。

謝立功說，桃園過去一段時間以來，實際建設不符合市民期待，包括航空城、藻礁、違規砂石場、車禍、治安等議題都令人失望，希望跳脫傳統想法，用海選方式尋求適當人選參選桃園，「桃園是台灣國門，桃園好，台灣就會好」。

謝立功並透露，他目前兼任桃園市黨部主委，代表民眾黨對於桃園重視，希望能夠進一步整合地方組織，若黨內有需要，他也不排除代表民眾黨參選桃園市長。

民眾黨人士表示，因桃園市長鄭文燦屆滿後，民進黨沒有適合人選，國民黨人選也不夠強，先前柯文哲在會議中便說過，「桃園是民眾黨最有機會贏的地方，可以派人選選看」，目前甚至有柯粉、黨員高喊要柯文哲出戰。

民眾黨說明，桃園市長參選人舉薦作業分為「社會推薦」（推薦他人）、「自我推薦」兩種方式，填寫資料表後就可直接寄至民眾黨網路信箱。資料表中除填寫基本資料、自傳、特殊事蹟，並要詳述「有資格成為桃園市長參選人理由」，舉薦時間從即日起至明年1月28日。

民眾黨表示，中央黨部收整所有舉薦資料後，將邀請被舉薦人面談，確定參選資格，並透過選舉決策委員會討論民調評比方法與期程，選出最佳人選後，送交中央委員會審議，通過後即可提名為桃園市長參選人。

有柯粉、黨員喊出要柯文哲出戰。本報資料照片
有柯粉、黨員喊出要柯文哲出戰。本報資料照片

桃園 台灣民眾黨 柯文哲

延伸閱讀

視察車來速篩檢站 柯文哲：跨年照辦

滿5個月打第三劑？ 柯文哲：將討論高風險人員提早打

黃珊珊民調落後？柯文哲力挺：她一定可做好台北市長

獨厚高雄 柯文哲再批不解決問題：亂七八糟補助一大堆

相關新聞

黃珊珊民調落後？柯文哲力挺：她一定可做好台北市長

國民黨公布台北市長對比民調，假設綠營徵召陳時中參選時，國民黨僅蔣萬安以獲得近39%支持勝出對手，陳時中有近26%支持，黃...

民眾黨海選覓戰將搶攻桃園 黨員高喊要柯文哲出戰

備戰2022大選，台灣民眾黨祭出奇招，透過海選找尋桃園市長參選人，只要符合條件，就可透過推薦或自薦方式投遞履歷爭取資格。...

36歲青年局長錢念群將上任 侯友宜：對她期望很高

新北市新聞局昨天宣布，新北市首任青年局將於明年1月1日成立，青年局長將由36歲錢念群擔任。被問及延攬錢念群的原因，新北市...

【專家之眼】數位發展部掛牌 NCC成網路影武者？

立法院在12月28日三讀通過《數位發展部組織法》及相關法案，未來將整合電信、資訊、資安、網路與傳播五大領域，主責規畫國家...

【RCEP新局／下】中日首度互相降稅 台商東南亞布局 仍難逃RCEP兩負面影響

RCEP將於2022年1月1日生效，專精研究RCEP的中華經濟研究院東南亞國協研究中心主任徐遵慈指出，RCEP對台灣的衝擊主要集中於中國大陸與日本首度相互降稅後，將對台灣形成產品競爭壓力；此外，RCEP新增了一些東協+1、+3等FTA所沒有的降稅項目，也將對台形成衝擊，包括台灣也在大力發展的電動車相關產品與零組件。...

【圖輯】照片看歷史／1991年老民代全數退職 國會全面改選

1991年12月31日，立法院、監察院、國民大會3個國會的結構性變革順利完成，立法院長梁肅戎等66位資深立委在1991年12月31日全部完成退職，立法院從此全部由增額立委組成，而尚未退職的兩位資深監委、一位資深國代也在同日退職；最受注意的立法院，1991年12月31日在院會上由梁肅戎、林棟代表資深立委發表告別演說後全部退職，立法院長一職並當即交由副院長劉松藩代理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。