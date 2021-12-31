民眾黨海選覓戰將搶攻桃園 黨員高喊要柯文哲出戰

備戰2022大選，台灣民眾黨祭出奇招，透過海選找尋桃園市長參選人，只要符合條件，就可透過推薦或自薦方式投遞履歷爭取資格。民眾黨人士透露，黨主席柯文哲認為「桃園是民眾黨最有機會贏的地方」，甚至已有柯粉、黨員喊出要柯文哲出戰；民眾黨秘書長謝立功則表示，若海選效果好，未來也會循此方式尋覓其他縣市戰將。

謝立功說，桃園過去一段時間以來，實際建設不符合市民期待，包括航空城、藻礁、違規砂石場、車禍、治安等議題都令人失望，希望跳脫傳統想法，用海選方式尋求適當人選參選桃園，「桃園是台灣國門，桃園好，台灣就會好」。

謝立功並透露，他目前兼任桃園市黨部主委，代表民眾黨對於桃園重視，希望能夠進一步整合地方組織，若黨內有需要，他也不排除代表民眾黨參選桃園市長。

民眾黨人士表示，因桃園市長鄭文燦屆滿後，民進黨沒有適合人選，國民黨人選也不夠強，先前柯文哲在會議中便說過，「桃園是民眾黨最有機會贏的地方，可以派人選選看」，目前甚至有柯粉、黨員高喊要柯文哲出戰。

民眾黨說明，桃園市長參選人舉薦作業分為「社會推薦」（推薦他人）、「自我推薦」兩種方式，填寫資料表後就可直接寄至民眾黨網路信箱。資料表中除填寫基本資料、自傳、特殊事蹟，並要詳述「有資格成為桃園市長參選人理由」，舉薦時間從即日起至明年1月28日。