快訊

不斷更新／國1南下3車連環撞嚴重回堵 注意國道6大地雷路段

大象跨年的狂歡料理：柏林動物園「耶誕剩食」派對

36歲青年局長錢念群將上任 侯友宜：對她期望很高

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
記者江婉儀／攝影
記者江婉儀／攝影

新北市新聞局昨天宣布，新北市首任青年局將於明年1月1日成立，青年局長將由36歲錢念群擔任。被問及延攬錢念群的原因，新北市長侯友宜表示，過去曾在青年事務委員會跟錢念群接觸過，她有自己的態度跟想法，對她的期望很高也很深。

侯友宜表示，錢念群是一個青創的年輕人，也對很多公共議題有自己的態度跟想法，早期在青年事務委員會有見面、接觸過，這段時間也曾經提供青年政策方向，他覺得讓年輕朋友用優秀、積極、負責的態度，去面對新北市所有青年朋友的需求，努力認真做事，回應大家希望青年未來走向，大家同心齊力，相信會做出一番成績。

侯友宜表示，青年局不會是單獨一個局，更需要更多局處給予更多協助，青年關心的就業、創業、福利跟面對高房價、薪資等問題，大家共同面對，錢念群很優秀，希望做出成績，一起作戰。

被問及是否知道錢念群過去曾擔任嘉義市長黃敏惠的隨行秘書，侯友宜說，以往的過去並不需要了解太多，最重要是錢念群願意挑起責任，全力以赴把事情做好才最重要，對錢念群的期待很高也很深，大家一起團結，面對青年議題，讓新北青年安居樂業。

青年 侯友宜

延伸閱讀

綠營質疑侯友宜說沒拿台電錢 新北：無重大建設補助

農漁民健檢即日起開放申請 明年40歲原住民也能免費做

三重、新店公共托老中心開幕 新北市目標2025年100家

影／反駁新北也拿錢 侯友宜酸陳其邁：高雄本事比較大

相關新聞

36歲青年局長錢念群將上任 侯友宜：對她期望很高

新北市新聞局昨天宣布，新北市首任青年局將於明年1月1日成立，青年局長將由36歲錢念群擔任。被問及延攬錢念群的原因，新北市...

黃珊珊民調落後？柯文哲力挺：她一定可做好台北市長

國民黨公布台北市長對比民調，假設綠營徵召陳時中參選時，國民黨僅蔣萬安以獲得近39%支持勝出對手，陳時中有近26%支持，黃...

【專家之眼】數位發展部掛牌 NCC成網路影武者？

立法院在12月28日三讀通過《數位發展部組織法》及相關法案，未來將整合電信、資訊、資安、網路與傳播五大領域，主責規畫國家...

【RCEP新局／下】中日首度互相降稅 台商東南亞布局 仍難逃RCEP兩負面影響

RCEP將於2022年1月1日生效，專精研究RCEP的中華經濟研究院東南亞國協研究中心主任徐遵慈指出，RCEP對台灣的衝擊主要集中於中國大陸與日本首度相互降稅後，將對台灣形成產品競爭壓力；此外，RCEP新增了一些東協+1、+3等FTA所沒有的降稅項目，也將對台形成衝擊，包括台灣也在大力發展的電動車相關產品與零組件。...

【圖輯】照片看歷史／1991年老民代全數退職 國會全面改選

1991年12月31日，立法院、監察院、國民大會3個國會的結構性變革順利完成，立法院長梁肅戎等66位資深立委在1991年12月31日全部完成退職，立法院從此全部由增額立委組成，而尚未退職的兩位資深監委、一位資深國代也在同日退職；最受注意的立法院，1991年12月31日在院會上由梁肅戎、林棟代表資深立委發表告別演說後全部退職，立法院長一職並當即交由副院長劉松藩代理。

迎戰中二補選及罷昶 綠營喊動員…藍營為何靜悄悄？

台中市第二選區立委補選、台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案投票1月9日同日舉行，民進黨主席蔡英文昨天發出「靜昶守護，終結惡鬥」動員令，要求全黨力挺中二選區立委補選候選人林靜儀以及立法院友軍林昶佐，相形之下，國民黨卻顯得靜悄悄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。