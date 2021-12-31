36歲青年局長錢念群將上任 侯友宜：對她期望很高

新北市新聞局昨天宣布，新北市首任青年局將於明年1月1日成立，青年局長將由36歲錢念群擔任。被問及延攬錢念群的原因，新北市長侯友宜表示，過去曾在青年事務委員會跟錢念群接觸過，她有自己的態度跟想法，對她的期望很高也很深。

侯友宜表示，錢念群是一個青創的年輕人，也對很多公共議題有自己的態度跟想法，早期在青年事務委員會有見面、接觸過，這段時間也曾經提供青年政策方向，他覺得讓年輕朋友用優秀、積極、負責的態度，去面對新北市所有青年朋友的需求，努力認真做事，回應大家希望青年未來走向，大家同心齊力，相信會做出一番成績。

侯友宜表示，青年局不會是單獨一個局，更需要更多局處給予更多協助，青年關心的就業、創業、福利跟面對高房價、薪資等問題，大家共同面對，錢念群很優秀，希望做出成績，一起作戰。

被問及是否知道錢念群過去曾擔任嘉義市長黃敏惠的隨行秘書，侯友宜說，以往的過去並不需要了解太多，最重要是錢念群願意挑起責任，全力以赴把事情做好才最重要，對錢念群的期待很高也很深，大家一起團結，面對青年議題，讓新北青年安居樂業。