【專家之眼】數位發展部掛牌 NCC成網路影武者？

立法院在12月28日三讀通過《數位發展部組織法》及相關法案，未來將整合電信、資訊、資安、網路與傳播五大領域，主責規畫國家數位發展政策，統籌基礎建設、環境整備及資源運用業務。同時，數位發展部將設立兩個三級機關「資訊安全署」和「數位產業發展署」，著手強化資安政策，並促進數位經濟發展及研擬數位科技應用的政策。

因應數位發展部的設立，政府相關單位也同步進行業務轉移，而包裹通過的其中一項法案即為《國家通訊傳播委員會組織法》修正案，NCC業務新增通訊傳播網路設置的監督管理及網路政策的訂定、擬訂、修正、廢止及執行，及網際網路內容分級制度等。於此同時，NCC也同步公布最新版的《數位通訊傳播服務法》，一併建立監管網際網路相關業務的相關法源依據。

為了新設數位發展部，政府機關將現行的數位相關業務大搬風，除了改制帶來的各種人事、預算及業務轉換之外，NCC的「新增業務範圍」卻像是趁勢而上的取巧行為。

雖然完整版的《數位通訊傳播服務法》草案尚未公布，但是筆者認為該案並非重新起草，而是承接NCC過去十多年來對數位匯流相關法規的認知，且沿襲許多相關草案架構的「精華」。具體來說，從96年的《通訊傳播管理法》、104年的「匯流五法」、106年的《數位通訊傳播法》，以及107年的「傳播政策綠皮書」及109年發布的「傳播政策白皮書」，這些相關法規與白皮書文件當中，對於數位匯流及產業發展的概念都有琢磨，與時俱進，廣泛的涉及網際網路各項形式的監理規管業務。

但是，不論是104年的匯流五法，還是106年的《數位通訊傳播法》，對於網路相關業務都是採取自律且維持低度管制的重要原則。NCC過去在《數位通訊傳播法》的說明中，強調「政府應避免直接以行政管制手段介入管理」，對於業者也考量「服務提供者責任與自律」的原則。可是，最新公布的《數位通訊傳播服務法》中，卻將網際網路的監管及內容分級制度直接列入NCC業務，明顯看出政治力未來可能將「合法」干涉網路內容的軌跡，言論自由是否將因NCC的「分級制」變成監管範圍的一部分，實在令人憂心。

對此，NCC主委陳耀祥在面對立委質詢答覆時表示，為了配合數位發展部掛牌時程，政府各單位都會進行相關業務的協調與移撥，分級制度及管理辦法可能要在明年下半年才會有詳細內容。但是，新版《數位通訊傳播服務法》當中所指涉的第五類業者，即「指定線上平台服務提供者」就是網路業務監管對象，也就是大型的跨境跨域及本土社群平台將開始成為NCC的列管對象。如此為之，還像是NCC過去所言的低度管制跟業者自律嗎？

數位發展部的成立或許令人期待，但是，觀察NCC一路以來的修法軌跡，以及近年來政府對假新聞的高壓姿態來看，我們要期待NCC未來能發揮獨立機關應有的超然公正，還是該擔心NCC將成為政府御用的網路影武者呢？