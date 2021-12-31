快訊

不斷更新／國1南下3車連環撞嚴重回堵 注意國道6大地雷路段

大象跨年的狂歡料理：柏林動物園「耶誕剩食」派對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【專家之眼】數位發展部掛牌 NCC成網路影武者？

聯合報 / 褚瑞婷／世新大學博士候選人
圖為國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照片
圖為國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照片

立法院在12月28日三讀通過《數位發展部組織法》及相關法案，未來將整合電信、資訊、資安、網路與傳播五大領域，主責規畫國家數位發展政策，統籌基礎建設、環境整備及資源運用業務。同時，數位發展部將設立兩個三級機關「資訊安全署」和「數位產業發展署」，著手強化資安政策，並促進數位經濟發展及研擬數位科技應用的政策。

因應數位發展部的設立，政府相關單位也同步進行業務轉移，而包裹通過的其中一項法案即為《國家通訊傳播委員會組織法》修正案，NCC業務新增通訊傳播網路設置的監督管理及網路政策的訂定、擬訂、修正、廢止及執行，及網際網路內容分級制度等。於此同時，NCC也同步公布最新版的《數位通訊傳播服務法》，一併建立監管網際網路相關業務的相關法源依據。

為了新設數位發展部，政府機關將現行的數位相關業務大搬風，除了改制帶來的各種人事、預算及業務轉換之外，NCC的「新增業務範圍」卻像是趁勢而上的取巧行為。

雖然完整版的《數位通訊傳播服務法》草案尚未公布，但是筆者認為該案並非重新起草，而是承接NCC過去十多年來對數位匯流相關法規的認知，且沿襲許多相關草案架構的「精華」。具體來說，從96年的《通訊傳播管理法》、104年的「匯流五法」、106年的《數位通訊傳播法》，以及107年的「傳播政策綠皮書」及109年發布的「傳播政策白皮書」，這些相關法規與白皮書文件當中，對於數位匯流及產業發展的概念都有琢磨，與時俱進，廣泛的涉及網際網路各項形式的監理規管業務。

但是，不論是104年的匯流五法，還是106年的《數位通訊傳播法》，對於網路相關業務都是採取自律且維持低度管制的重要原則。NCC過去在《數位通訊傳播法》的說明中，強調「政府應避免直接以行政管制手段介入管理」，對於業者也考量「服務提供者責任與自律」的原則。可是，最新公布的《數位通訊傳播服務法》中，卻將網際網路的監管及內容分級制度直接列入NCC業務，明顯看出政治力未來可能將「合法」干涉網路內容的軌跡，言論自由是否將因NCC的「分級制」變成監管範圍的一部分，實在令人憂心。

對此，NCC主委陳耀祥在面對立委質詢答覆時表示，為了配合數位發展部掛牌時程，政府各單位都會進行相關業務的協調與移撥，分級制度及管理辦法可能要在明年下半年才會有詳細內容。但是，新版《數位通訊傳播服務法》當中所指涉的第五類業者，即「指定線上平台服務提供者」就是網路業務監管對象，也就是大型的跨境跨域及本土社群平台將開始成為NCC的列管對象。如此為之，還像是NCC過去所言的低度管制跟業者自律嗎？

數位發展部的成立或許令人期待，但是，觀察NCC一路以來的修法軌跡，以及近年來政府對假新聞的高壓姿態來看，我們要期待NCC未來能發揮獨立機關應有的超然公正，還是該擔心NCC將成為政府御用的網路影武者呢？

NCC 數位發展部 資安

延伸閱讀

數通法草案 臉書、YouTube等平台納管

NCC：三立新聞台疫情報導未經查證 開罰80萬元

臉書、Google全納管 NCC數位通訊傳播法草案明年送審

【專家之眼】新聞不自律的海浪 掩飾不了NCC的怠惰

相關新聞

【專家之眼】數位發展部掛牌 NCC成網路影武者？

立法院在12月28日三讀通過《數位發展部組織法》及相關法案，未來將整合電信、資訊、資安、網路與傳播五大領域，主責規畫國家...

【2022新視野】雲端廚房崛起 陳星豪要讓美食體驗跨越國界限制

想念日本美食，卻又因為新冠肺炎而不敢出國？沒關係，有了雲端廚房，你不必出門，也可以在台灣享受日本、北美美食。雲端廚房2022年有望端出更多新菜色，以往消費者只能身在南部、吃北部名店，但是，2022年以後，雲端廚房可望更國際化，讓消費者身在台灣、不用出國，也能吃遍全世界。

【2022新視野】汽車電子、電子汽車雙軌並進 黃崇仁：半導體迎大商機

5G普及，改變人類生活型態，也讓汽車變得愈來愈聰明。力積電董事長黃崇仁接受本報專訪時表示，在全球追求淨零碳排，並以電動車逐步取代燃油車的浪潮下，電動車絕對是未來發展快速的產業，它不僅改變整個汽車產業，同時也將為全球半導產業帶來巨大商機。

【專家之眼】林智堅棄選，還要竹竹併嗎？

新竹縣市合併升格議題的發展，像八點檔連續劇出人意料。但重點應是綠營所說縣市合併升格，能否有助特定重要產業，進而推升國家發...

【專家之眼】美豬「萊」了，但台豬卻被卡在門外

反萊豬公投前，執政黨儼然成為萊豬的代言人，接著又準備開放福島核食進口，全力護航這些有疑慮的食品，尚自稱是解除貿易壁壘。反...

【專家之眼】中沙深化軍事合作，美國莫可奈何？

根據美國情報評估和衛星圖像，中國正在協助沙烏地阿拉伯建造彈道導彈系統，地點就在沙國首都利雅德以西200英里的小鎮達瓦達米...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。