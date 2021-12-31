藍盼蔣萬安接棒選北市長 北投、大同、南港支持待加強

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

明年台北市長選舉可望三強鼎立，國民黨推青壯派立委蔣萬安態勢日益明朗，日前在立委賴士葆地方活動上，前市長郝龍斌甚至公開「交棒」蔣，盼蔣承擔重任。據市黨部最新民調顯示，北投、大同與南港三區支持度仍有隱憂。

黨務人士表示，相關選區支持度強弱，主要涉及可能對手主場優勢問題，像北投、大同就是傳統綠營優勢行政區；此外，對比市黨部於5月、9月與12月所做民調來看，大事件發生對台北市長選情有舉足輕重影響，後續選戰仍要審慎因應。

黨務人士舉例，像是過去落後的萬華區，因陳時中主導的衛福部管控疫情失當，還稱萬華是疫情破口，才促成選情逆轉，就反映大環境因素影響。黨務人士說，目前蔣萬安落後行政區多在淡水河右岸，黨部也會透過右岸聯盟計畫補強。

以5月初對比民調來看，蔣萬安以近39%支持度領先衛福部長陳時中的31%與台北市副市長黃珊珊的15%。之後本土疫情大爆發，9月中民調時，蔣支持度下修至35%，陳時中與黃珊珊則分別以近25%與約23%幾乎拉平，現在才回常態。

民調分析，明年台北市長選戰若中央執政的民進黨搶占天時，在代表台北市柯文哲市府的副市長黃珊珊則有著地利，國民黨提名的市長候選人要搶占人和，才有機會鼎足而立爭取勝選，蔣萬安就目前民調看來，符合條件。

民調 北市 蔣萬安

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