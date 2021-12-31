最大假想敵陳時中 國民黨北市長民調蔣萬安唯一勝出

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立委蔣萬安。 圖／聯合報系資料照片
立委蔣萬安。 圖／聯合報系資料照片

迎戰2022，首都台北市長選戰成藍綠兩大陣營選戰勝敗指標，國民黨台北市黨部初步規劃2月底、3月初完成台北市長初選、提名。據市黨部12月初完成的最新民調顯示，青壯派立委蔣萬安在黨內與黨外都領先對手在誤差範圍以上。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，相關提名作業期程，要等黨中央2022選舉提名特別辦法確定後，才會進一步訂定細部執行計畫。

至於台北市長選情，黃呂錦茹說，距離選舉仍有一段時間，仍會以玉山計畫、右岸聯盟等作戰計畫，力求「固本、拓票」，一步一腳印爭取勝選。

據了解，國民黨台北市黨部該份民調於12月初完成，選戰格局假定為三強鼎立局面，國民黨內除蔣萬安與表態參選的台北市議員羅智強外，立委江啟臣與資深媒體人黃暐瀚都列民調對象。

至於民調中假想對手，綠營部分設定為民進黨衛福部長陳時中，與一度傳出綠營有意勸進的律師謝震武，第三人則為代表橘白合作的台北市副市長黃珊珊。

黨內互比民調結果，蔣萬安以近50%支持率，遙遙領先羅智強、江啟臣與黃暐瀚等人。綠營內部陳時中則獲近31%支持度，略勝已表態不會參選的謝震武24%。

在三人對戰對比民調中，假設綠營徵召陳時中參選時，國民黨僅蔣萬安以獲得近39%支持勝出對手，陳時中有近26%支持，黃珊珊則有近17%支持。

黃呂錦茹表示，過去台北市黨部歷次民調中，綠營部分曾傳聞可能參選的交通部前部長林佳龍、駐美代表蕭美琴、基隆市長林右昌、文化部前部長鄭麗君、桃園市長鄭文燦都曾是民調對象，但民調顯示，陳時中才是最主要的假想敵。

至於近來再傳前副總統陳建仁可望成為民進黨奇兵參選北市長，黃呂錦茹評估，因陳建仁政治分量，應是比陳時中更強人選，相對也能凝聚藍營向心；但無論如何，明年台北市長選戰一定是藍綠攻防重鎮，國民黨會做好各種迎戰準備。

北市 民調 陳時中

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