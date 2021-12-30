蘇認內閣3年有進步 在野酸：罵國會議員也創紀錄

行政院長蘇貞昌就任將滿3年，自評團隊積極努力，外銷訂單等經濟表現創紀錄。執政黨立委也肯定蘇內閣施政效率，但國民黨立委認為，蘇是自我感覺良好，施政表現感受與基層民眾相去甚遠。

國民黨立院黨團書記長陳玉珍表示，近來經濟發展表現，多由科技業與出口動能帶動，服務業等基層內需經濟並未獲實質助益，反要承受物價上漲苦果；而出口動能提高，也多是因銷往大陸產品增加，提升對大陸依存度，長期而言也不利風險控管。

陳玉珍說，在民進黨政府主政下，兩岸政策主打「抗中保台」，爭取執政黨政治利益，卻讓台商生存日益困難；我國貿易對大陸依賴程度逐步攀高，長此以往，下一代的路會愈來愈難走。

國民黨立委也認為，蘇貞昌施政應該多傾聽民意，不要一意孤行、自我感覺良好，蘇自誇任內經濟發展創紀錄，但怎麼不提斷交國數目、總預算案逕付2讀、在國會議場罵國會議員等表現也「創紀錄」，要評價要整體來看，不能光撿好的講。

民眾黨立委邱臣遠表示，蘇貞昌稱部會首長變得積極主動，恐怕只是對於蘇個人而已，長期需要改革的政策仍是牛步，例如台鐵一再出問題，交通傷亡人數1年3千人，疫情後經濟、碳費等問題，也沒有明確回應產業需求。

民進黨立委羅致政指出，蘇貞昌內閣是有效率、接地氣、會溝通、有紀律的政府團隊，對民意脈動很敏感，應調整的政策不會堅持，1條鞭指揮下，各重要議題都處理得非常有效率，5倍券就是例子，這次四大公投獲支持，「已是蘇貞昌3.0。」

時代力量立委陳椒華表示，蘇貞昌內閣獲過半民意肯定，顯示大方向獲國人支持，但也希望蘇對礦業法、中資入侵台灣關鍵基礎設施與重要產業如物流業、國土遭不肖業者長期侵占、政府諸多弊案，應重視並更積極處理。