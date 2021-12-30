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影／政見辯論會 顏寛恒：對手如果當選就是投票機器

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
中二選區立委補選候選人顏寛恒。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
中二選區立委補選候選人顏寛恒。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

中二選區立委補選公辦電視政見辯論會今晚舉行，顏寛恒在結辯中說，這幾年你過得好嗎？曾經人民選進步希望，卻被政府欺侮，沒人知道為何台灣疫情大爆發，全台大跳電，限水之苦，萊豬和太魯閣重大意外死傷，還有總統專機超買香菸，說不完，「你們還記得嗎？」他說中二選區不是傘兵練習場，選舉就空降，選完就離開。

顏寛恒在結辯中說，對手造勢活動，讓中二選區車龍人龍到海線屯區，但激情過後，除了便當盒和抹黑謾罵，還留下什麼，他說如果林靜儀當選，代表只是數字，執行蔡總統的投票機器，他問對手會追隨民意嗎？

他說對手林靜儀面對黨意和民意對立時，要如何做？他正面對全面啟動的國家機器，不對等方式，有媒體網路檢調，他說無辜長輩都不放過，無限上綱，他無法忍耐，還將中二選民說成被抄米粉收買的愚民，地方情感被說為派系利益，顏寛恒強調，自己一直在這裡，為鄉親服務的心不會改變，請選出真正在地，服務在地，了解在地候選人。

顏寛恒在政見會受訪時說，他當7年立委，60個主提案，12個三讀案通過，建設200多項，300多億工程建設，在選區內，每項建設都有連續性，對手指控的前贍建設是在後面。

顏寛恒再批，如果林靜儀當選，就是立法院數字和投票機器，可以和蔡英文總統作對嗎？她可以和人民站在一起嗎？

林靜儀 投票

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